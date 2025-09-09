O introducere în sacralitatea mirosului

Mirosul are o putere unică asupra memoriei și a emoțiilor. Spre deosebire de celelalte simțuri, el ajunge direct la zonele din creier responsabile de amintiri și de stările afective. De aceea, aromele pot trezi instantaneu senzații de liniște, nostalgie sau apartenență.

În tradițiile spirituale, mirosul a fost mereu asociat cu divinul. Fumul de tămâie care se ridică lent este văzut ca un pod invizibil între om și sacru, între pământesc și ceresc. În templele antice, în biserici și în ritualurile casnice, arderea tămâii marca începutul unui spațiu protejat, în care timpul și agitația lumii de afară erau suspendate.

În spațiul ortodox, dar și în multe alte tradiții, tămâia este considerată expresia materială a rugăciunii. Atinge atât trupul, cât și sufletul prin aroma ei caldă, purificatoare, capabilă să transforme atmosfera unei camere într-un loc de reculegere și interiorizare.

Astfel, mirosul tămâii nu este doar perceput, ci trăit – el devine un limbaj subtil, prin care liniștea și sacralitatea se insinuează în fiecare respirație.

Ce este tămâia naturală grecească?

Tămâia naturală grecească reprezintă rezultatul unui meșteșug păstrat cu grijă de comunități monahale și artizani locali, unde procesul de preparare este încă unul manual, bazat pe rețete transmise din generație în generație. Ingredientul de bază este rășina de Boswellia, extrasă prin incizarea arborilor care cresc în zone aride, precum peninsula arabică sau Africa de Est. Această rășină este ulterior îmbogățită cu uleiuri esențiale naturale – de trandafir, mirt, iasomie, cedru sau portocal – ceea ce conferă varietatea de arome și note olfactive specifice tămâii grecești.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Recomandări
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

În atelierele monahale, compoziția este frământată manual până ajunge la consistența dorită, apoi este modelată în forme diverse: granule mici, bile presate sau plăcuțe ușor de fragmentat. Pentru a menține calitatea și prospețimea, produsul este rulat adesea printr-un strat subțire de pudră naturală (precum talc alimentar sau amidon), prevenind lipirea bucăților între ele.

Caracteristica definitorie a tămâii grecești este arderea lentă și curată. Granulația fină face ca fumul să fie discret, uniform și lipsit de mirosuri chimice, lucru care o diferențiază radical de produsele industriale. În plus, culoarea și textura pot varia în funcție de tipul de uleiuri folosite: alb sidefat, galben-auriu, roz sau chiar verde deschis.

Ambalajele tradiționale includ cutii metalice ornamentate, borcane de sticlă sau pungi de hârtie cerată, toate menite să protejeze aroma naturală. Pe lângă rolul liturgic, tămâia grecească este utilizată tot mai des și în spații laice, fiind apreciată pentru rafinamentul său olfactiv și pentru simbolismul spiritual pe care îl poartă.

Beneficiile utilizării tămâii naturale grecești

Conectare spirituală

De-a lungul istoriei, tămâia a fost prezentă în aproape toate marile tradiții religioase. În practica ortodoxă, ea este considerată un dar adus divinității, iar fumul său simbolizează rugăciunile care se înalță către cer. Arderea tămâii creează o atmosferă de sacralitate, invitând la introspecție, reculegere și la apropierea de dimensiunea spirituală.

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Recomandări
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Relaxare și echilibru emotional

Aroma tămâii naturale acționează subtil asupra sistemului nervos, inducând o stare de calm și liniște. Este adesea folosită în spații de meditație, terapii alternative, ședințe de yoga sau momente de reflecție personală. Mirosul său discret favorizează încetinirea ritmului interior, reducerea stresului și reglarea respirației, aspecte esențiale pentru relaxarea profundă.

Ambient olfactiv de calitate

Tămâia grecească are capacitatea de a transforma complet atmosfera unei încăperi. Fumul ei fin și parfumul natural creează un cadru intim și primitor. Spre deosebire de odorizantele sintetice, nu acoperă mirosurile, ci le purifică, lăsând o aromă subtilă, potrivită atât pentru locuințe, cât și pentru spații profesionale sau comunitare.

Efecte purificatoare

Componentele naturale din rășina de Boswellia au proprietăți antiseptice și antibacteriene recunoscute. Arderea tămâii contribuie la împrospătarea aerului și la eliminarea mirosurilor persistente. În anumite tradiții, ea este utilizată pentru „curățarea energetică” a spațiului, fiind asociată cu ideea de protecție și armonie.

Valoare culturală și simbolică

Pe lângă efectele senzoriale și practice, utilizarea tămâii naturale grecești poartă și o dimensiune culturală. Este legată de tradiții vechi, de obiceiuri comunitare și de ritualuri transmise de-a lungul secolelor. Această valoare adaugă o profunzime aparte experienței, făcând din arderea tămâii un act cu multiple rezonanțe.

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Recomandări
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

Cum se folosește tămâia naturală în mod corect

Utilizarea tămâii naturale grecești presupune respectarea unor pași simpli, dar atenți, pentru a obține aroma autentică și pentru a menține un cadru sigur.

Ce ai nevoie:

  • Cățui – un vas metalic sau ceramic, rezistent la temperaturi ridicate, prevăzut adesea cu mâner pentru manipulare ușoară.
  • Cărbuni bisericești – special concepuți pentru arderea tămâii, aceștia nu emană mirosuri străine și mențin o temperatură constantă.
  • Tamaie naturala – de preferat granule mici sau bucăți ușor de dozat.

Pașii de utilizare:

  1. Ține cărbunele cu o pensetă sau clește metalic și aprinde-l cu o sursă de foc (brichetă, chibrit).
  2. Așteaptă câteva secunde până când apar scânteile pe suprafața sa și cărbunele devine roșiatic în interior.
  3. Așază cărbunele aprins în cățui, eventual pe un strat de nisip pentru a dispersa căldura.
  4. Adaugă o bucățică de tămâie deasupra și lasă fumul să se ridice treptat.
  5. Reîmprospătează aroma adăugând cantități mici de tămâie, atunci când este necesar.

Sfaturi pentru siguranță:

  • Evită manipularea cărbunelui cu mâna liberă, deoarece rămâne încins mult timp.
  • Nu plasa cățuiul pe suprafețe inflamabile sau instabile.
  • Aerisește ușor încăperea pentru a menține circulația naturală a fumului.
  • După finalizare, asigură-te că jarul este complet stins înainte de a arunca resturile.

Variante de utilizare:

  • În spații de rugăciune sau meditație, pentru a crea o atmosferă de reculegere.
  • În locuințe, pentru purificarea aerului și accentuarea unui ambient calm.
  • În contexte ceremoniale sau tradiționale, unde fumul de tămâie marchează începutul sau încheierea unui moment important.

Tămâia în tradiția ortodoxă și viața spirituală cotidiană

În cadrul Bisericii Ortodoxe, tămâia ocupă un loc central, fiind considerată o jertfă netrupească adusă lui Dumnezeu. Arderea ei în timpul slujbelor nu are doar un rol simbolic, ci și unul liturgic bine definit. Fumul care se ridică din cățui este interpretat ca o rugăciune vizibilă, care urcă spre cer și poartă cu sine credința și speranța comunității.

Preoții folosesc tămâia pentru a înconjura altarul, icoanele și credincioșii, gest care marchează sfințirea și binecuvântarea. Acest ritual este prezent în momente esențiale precum Sfânta Liturghie, Vecernia sau Utrenia, dar și în slujbe speciale, cum ar fi cele de pomenire sau binecuvântare a casei. În aceste contexte, mirosul tămâii devine parte integrantă a atmosferei sacre, îmbinând elementul vizual al fumului cu cel olfactiv.

În viața cotidiană a credincioșilor, tămâia este adesea folosită la rugăciunea de seară, în momente de tăcere sau în clipe de cumpănă. Arderea ei într-un colț de casă, lângă o icoană sau o lumânare aprinsă, transformă spațiul domestic într-un mic sanctuar. Această practică este frecvent întâlnită în gospodăriile românești, mai ales în perioadele de post, de sărbători mari sau atunci când se dorește purificarea și protejarea locuinței.

Obiceiurile populare au integrat și ele tămâia în numeroase ritualuri de trecere: la botez, la nuntă, dar și la înmormântare. În toate aceste momente, rolul ei este de a însoți sufletul, de a aduce binecuvântare și de a întări legătura dintre dimensiunea materială și cea spirituală.

Astfel, tămâia nu se limitează doar la spațiul bisericii, ci pătrunde profund în viața credincioșilor, fiind prezentă atât în practicile comunitare, cât și în gesturile intime ale spiritualității de zi cu zi.

Cum alegi cea mai bună tămâie naturală grecească

Selecția tămâii naturale grecești presupune atenție la detalii, pentru a diferenția produsele autentice de cele industriale sau alterate.

Criterii esențiale de selecție:

  • Compoziția: o tămâie de calitate este realizată exclusiv din rășină de Boswellia și uleiuri esențiale naturale. Lipsa aditivilor chimici sau a parfumurilor sintetice garantează puritatea aromei și o ardere curată.
  • Textura: granulele sau bucățile trebuie să fie ușor uleioase la atingere, dar fără a deveni lipicioase. Această caracteristică indică prezența uleiurilor esențiale autentice.
  • Mirosul: aroma trebuie să fie discretă și naturală, nu intensă sau artificială. Un parfum prea puternic poate ascunde adaosuri de substanțe sintetice.
  • Proveniența: cele mai apreciate sortimente provin din mănăstiri sau ateliere tradiționale din Grecia, unde rețetele sunt respectate cu rigurozitate. Proveniența certificată este un indicator de autenticitate.
  • Ambalajul: variantele de calitate sunt depozitate în cutii metalice, borcane de sticlă sau pungi cerate, care protejează aroma și textura. Plasticul, în schimb, poate afecta calitatea pe termen lung.

Aspecte de evitat:

  • Tămâia industrială, produsă în serie, ambalată în materiale de slabă calitate.
  • Etichetele incomplete sau ambigue, care nu menționează clar ingredientele și originea produsului.
  • Aromele sintetice evidente, care pot fi detectate imediat printr-un miros artificial, greu și persistent.

Indicatori suplimentari de calitate:

  • Culoarea: tămâia naturală poate varia de la alb sidefat la nuanțe pastelate, în funcție de uleiurile esențiale folosite. O culoare uniformă și curată sugerează o prelucrare atentă.
  • Durabilitatea parfumului: un produs autentic își păstrează aroma chiar și după o perioadă mai lungă de depozitare, fără a-și pierde intensitatea subtilă.
  • Originea declarată: multe sortimente premium poartă mențiunea clară a locului de producție și, uneori, a atelierului sau mănăstirii din care provin.

Tămâia grecească în ambientul modern

În afara cadrului religios, tămâia grecească a căpătat un rol important în amenajarea spațiilor contemporane, fiind apreciată pentru aroma ei subtilă și pentru atmosfera distinctă pe care o creează.

Utilizări în spațiul personal

  • Relaxare după program: arderea câtorva granule de tămâie poate marca tranziția dintre agitația cotidiană și momentele de odihnă.
  • Zone de lectură sau reflecție: mirosul discret al tămâii contribuie la concentrarea atenției și la instalarea unei stări de calm.
  • Decor interior: alături de lumânări decorative sau lămpi cu ulei de parafina, tămâia devine parte dintr-un ansamblu estetic care personalizează locuința.

Utilizări profesionale și comerciale

  • Cabinete de terapie și centre de meditație: aroma sa sprijină procesul de relaxare și creează un cadru sigur pentru introspecție.
  • Spa-uri și studiouri de yoga: tămâia este adesea integrată în ritualuri de armonizare a corpului și minții.
  • Magazine, librării sau florării: parfumul natural al tămâii adaugă un plus de rafinament și distinctivitate, oferind vizitatorilor o experiență senzorială memorabilă.

Experiență multisenzorială

Integrarea tămâii grecești în ambientul modern nu se limitează doar la miros. Fumul care se ridică lent adaugă o componentă vizuală, creând o atmosferă vie, dinamică. În combinație cu lumina caldă a lumânărilor sau a lămpilor de ambient, tămâia contribuie la definirea unei experiențe complete, care implică mai multe simțuri simultan.

Variante adaptate stilului modern

Disponibilitatea unor sortimente variate – cu arome florale, lemnoase sau citrice – permite adaptarea tămâii la diferite contexte și preferințe. Ambalajele elegante, în cutii metalice sau recipiente de sticlă, fac produsul ușor de integrat chiar și în decoruri minimaliste sau contemporane.

De ce clienții aleg tămâia grecească de la Rivaldo

Sortimentele de tămâie naturală grecească Rivaldo sunt selectate cu grijă pentru a răspunde atât nevoilor tradiționale, cât și celor moderne, oferind calitate și autenticitate.

Beneficii oferite de Rivaldo:

  • Selectare riguroasă a furnizorilor: colaborări directe cu furnizori din Grecia, unde procesul de preparare este păstrat conform rețetelor vechi.
  • Calitate controlată: fiecare lot de tămâie este verificat pentru a respecta standardele de puritate și naturalețe, fără aditivi sau parfumuri sintetice.
  • Ambalaje premium: plicuri sau pungi cerate, gândite pentru a păstra intacte aroma și textura, dar și pentru a fi oferite cadou.
  • Gamă completă de produse: pe lângă tămâie, Rivaldo pune la dispoziție cărbuni bisericești, cățuie, lumânări și lămpi cu ulei de parafină, astfel încât utilizatorii să aibă la îndemână toate elementele necesare pentru ritualuri și ambientare.
  • Suport pentru alegerea sortimentului potrivit: consiliere personalizată, astfel încât fiecare client să identifice combinația ideală pentru nevoile sale spirituale sau de ambient.

Elemente diferențiatoare:

  • Produse cu proveniență certificată, direct din Grecia.
  • Respect pentru tradiții și tehnici artizanale.
  • Posibilitatea de a achiziționa seturi complete, ideale pentru uz personal sau pentru daruri cu valoare spirituală.

Alegerea tămâii naturale grecești înseamnă a aduce în viața de zi cu zi un element de autenticitate și rafinament. Fie că este arsă în momente de rugăciune, în timpul meditației sau pur și simplu pentru a crea o atmosferă caldă și primitoare, tămâia transformă spațiul într-un loc de echilibru și armonie.

Rivaldo pune la dispoziție o colecție atent selectată de tămâie grecească autentică, împreună cu cărbuni bisericești, cățuie, lumânări și lămpi cu ulei de parafină, pentru a completa experiența și a oferi tot ce este necesar unui ritual personal sau comunitar.

Descoperă gama Rivaldo și lasă parfumul sacru al tămâii să devină parte din rutina ta zilnică. Alege autenticitatea, calitatea și frumusețea detaliilor care dau suflet oricărui spațiu.

Foto: rivaldo.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cele mai bune aeroporturi din Europa au fost premiate. Cine domină topul ACI Europe
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Toți românii trebuie să afle!! În sfârșit, o veste bună pentru toată lumea! Premierul Ilie Bolojan a spus clar! „Mai mulți bani”
Unica.ro
Toți românii trebuie să afle!! În sfârșit, o veste bună pentru toată lumea! Premierul Ilie Bolojan a spus clar! „Mai mulți bani”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Analiză
Știri România 15:11
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Știri România 13:35
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:39
Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate”
Vocea României 2025 începe pe 12 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show
Stiri Mondene 15:03
Vocea României 2025 începe pe 12 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
Unica.ro
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Mediafax.ro
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Cel puțin 19 tineri au murit după ce s-au luptat cu forțele de ordine. Proteste masive în Nepal
KanalD.ro
Cel puțin 19 tineri au murit după ce s-au luptat cu forțele de ordine. Proteste masive în Nepal

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 15:40
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Spotmedia.ro
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă