Cum o problemă aparent minoră poate schimba tot într-un moment-cheie

E ziua cea mare. Ținuta e pusă la punct, CV-ul e printat, iar în oglindă ai repetat deja de trei ori fraza cu punctele tale forte. Dar chiar înainte să pleci, începe: o durere de dinți care nu ține cont de programul tău. Nici de viitorul tău.

Când mergi la un interviu, știi că primele minute contează. Fiecare cuvânt, fiecare expresie facială, fiecare gest. Dar ce faci când, fix înainte să ieși pe ușă, o durere de dinți îți fură tot ce ai mai valoros în acel moment: naturalețea?

Interviul nu e doar un test de competențe. E o demonstrație de prezență

Când nu te simți bine, nu te poți exprima la capacitate maximă. Iar oamenii care te intervievează observă mai mult decât cuvintele: tonul, expresia, energia.

Și da, o durere de dinți poate știrbi toate cele trei.

Prima impresie nu are buton de „replay”

Un interviu e mai mult decât o conversație. E o scanare completă: cum vorbești, cum reacționezi, cum zâmbești.

Când o durere de dinți se insinuează în mijlocul acelui moment, tot ce ai pregătit poate părea lipsit de vlagă. Nu pentru că nu ești bun(ă), ci pentru că nu mai ești pe deplin acolo.

Ce poți face? Să fii pregătit(ă) și pentru imprevizibil

Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Cu o soluție eficientă pentru durerea de dinți, îți poți recăpăta claritatea, confortul și expresivitatea.

Nu e doar despre a opri durerea. E despre a te simți tu însuți – capabil(ă) să susții o idee, să zâmbești sincer, să arăți că ești persoana potrivită.

Poți prelua controlul. Rapid, discret, eficient

Cu o soluție potrivită pentru durerea de dinți, revii la claritate, confort și expresivitate.

Poți să susții ce ai de spus. Poți să zâmbești sincer. Poți să fii din nou tu.

Și asta contează mai mult decât orice răspuns „corect”.

Unele șanse vin o singură dată. Iar tu meriți să le întâmpini lucid(ă)

Interviul nu e un test al rezistenței fizice, ci al prezenței. Iar prezența ta reală începe cu o stare bună – în corp, în minte, în atitudine.

Un zâmbet încrezător începe cu o minte limpede. Fără durere.

Foto: Shutterstock

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Știri România 10:47
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Știri România 10:04
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Stiri Mondene 12:23
Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Stiri Mondene 12:02
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
