Joi, 11 septembrie, festivalul debutează cu Nikos Vertis și invitatul special Andra, într-o seară cu momente artistice speciale și o ceremonie de deschidere impresionantă. Vineri, 12 septembrie, atmosfera devine una legendară, cu recitalul extraordinar Andrea Bocelli, completat de Nicole Cherry și proiectul Celebrating Zamfir. Sâmbătă, 13 septembrie, scena principală îi aduce pe José Carreras și Katherine Jenkins, alături de Subcarpați Symphonic, Arash și Loreen, pentru o încheiere spectaculoasă.

PROGRAMUL PE ZILE

Joi, 11 septembrie – Echoes of Tomorrow

Un start plin de energie și emoție, cu un mix de ritmuri moderne și momente artistice speciale.

17:00 – Open Gates & Timeless Stage Special Moments

– 18:00 – Unforgettable Moment

– 19:00 – Main Stage Open

– 19:45 – Opening Ceremony

– 20:00 – Nikos Vertis & special guest Andra

– 22:00 – Timeless Stage Special Moments

Vineri, 12 septembrie – Night of Legends

O seară dedicată marilor voci și emoțiilor autentice, unde fiecare moment devine legendă.

15:00 – Open Gates & Timeless Stage Special Moments

– 16:00 – Main Stage Open

– 16:30 – Opening Ceremony

– 16:45 – Nicole Cherry

– 18:00 – Celebrating Zamfir

– 20:00 – Andrea Bocelli – un recital memorabil sub cerul Bucureștiului

Sâmbătă, 13 septembrie – Night of Legends

Finalul festivalului aduce pe scenă unele dintre cele mai iubite nume internaționale, pentru o încheiere spectaculoasă.

15:00 – Open Gates & Timeless Stage Special Moments

– 16:30 – Main Stage Open

– 17:00 – Opening Ceremony

– 17:20 – Subcarpați Symphonic

– 18:30 – José Carreras & Katherine Jenkins

– & 20:20 – Arash

– 21:45 – Loreen

Unforgettable Festival nu este doar un eveniment muzical, ci o experiență multisenzorială care aduce împreună artiști legendari, momente magice și un public pasionat. Fiecare zi promite emoție, energie și spectacole care vor rămâne în sufletele participanților.

Ultimele bilete pentru Unforgettable Festival 2025 pot fi achiziționate pe www.unforgettablefestival.com.

Sursa foto: Unforgettable Festival

