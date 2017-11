Anglia, etapa a 13-a. Meciuri interesante, în frunte cu Liverpool – Chelsea. Duelul dintre Liverpool si Chelsea vine in completarea altor doua partide transmise de Eurosport 1 in acest weekend, incepand de vineri seara.

Vineri, 22:00 – West Ham United v Leicester City

Etapa a 13-a din Premier League incepe vineri seara. La ora 22:00, LIVE pe Eurosport 1 se vor duela West Ham si Leicester. Doua dintre echipele care si-au schimbat managerii in aceasta prima parte a sezonului, ele se afla pe pozitiile 18, respectiv 12, in clasament. Seria neagra a lui West Ham sub comanda lui Slaven Bilic pare sa continue si dupa plecarea lui. Formatia londoneza a fost invinsa de Watford etapa trecuta, iar vizita celor de la Leicester va fi o noua provocare ce s-ar putea dovedi dificila. Echipa lui Claude Puel este neinvinsa in ultimele patru deplasari, chiar daca a castigat o singura partida in acest timp. Presiunea va fi simtita mai acut de West Ham, care momentan se afla pe o pozitie retrogradabila si are nevoie disperata de puncte.

Sambata, 17:00 – Manchester United v Brighton & Hove Albion

Ziua de sambata incepe cu partida dintre Manchester United si Brighton. Ea este transmisa de Eurosport 1 LIVE la ora 17:00 si pune fata in fata doua echipe care au impresionat in diverse momente ale sezonului. In timp ce United se mentine ca principala urmaritoare a rivalilor si liderilor de la City, nou-promovata Brighton se afla in continuare in prima jumatate a clasamentului. Echipa oaspete de sambata este neinvinsa de cinci meciuri si a castigat ultimele doua deplasari fara sa primeasca gol, chiar daca a facut-o cu echipe mai slab cotate. De partea cealalta, Manchester United este cea mai in forma echipa din campionat pe teren propriu, obtinand numai succese si avand un golaveraj de 19-1 pe Old Trafford. Ramane de vazut care sir pozitiv va fi intrerupt sambata.

Sambata, 19:30 – Liverpool v Chelsea

Partida care incheie transmisiunile Eurosport 1 de sambata este probabil si cea mai asteptata a weekendului. Liverpool si Chelsea se dueleaza LIVE la ora 19:30 stiind ca diferenta dintre ele poate fi dublata sau stearsa de tot. Chelsea are un avantaj de trei puncte in clasament, aflandu-se pe locul 3, in timp ce Liverpool ocupa ultima pozitie ce ar duce in cupele europene, a 5-a. Dat fiind ca sase cluburi sunt in lupta pentru o clasare cat mai buna in acea zona de clasament, duelurile directe dintre ele vor fi mereu interesante. Atat Chelsea, cat si Liverpool, se afla intr-o forma buna, castigand ultimele patru, respectiv trei, partide in Premier League. Meciurile dintre cele

doua au fost in ultima vreme extrem de stranse, opt din ultimele noua confruntari directe fiind incheiate la maximum 1 gol diferenta.