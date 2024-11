Români stabiliți în Marea Britanie și plecați în vacanță în Mexic, reținuți „fără motiv” și deportați direct de pe aeroportul din Cancun: „Gringo bastardo”

Familia a plătit 4.300 de lire sterline, circa 5.100 de euro, pe vacanța de două săptămâni. Transportul cu avionul, dus-întors, a fost rezervat cu TUI Airways, iar transferul la hotelul Grand Riviera Princess All Suites Spa Resort era asigurat de Nexus Tours.

Grand Riviera Princess All Suites Spa Resort (5 stele). Foto: grandrivieraprincess.com

„Am plecat din Manchester, pe 30 octombrie, la 9.55 și am ajuns la Cancun în jur de 15.10. ora locală. După ce am coborât din avion, ne-am îndreptat spre serviciul de frontieră. Am prezentat documentele vameșului de la biroul de pașapoarte”, povestesc cei doi.

„După un set de întrebări, am fost anunțati că va trebui să fim mutați pentru un interviu în biroul de imigrări. La intrare, ni s-au luat pașapoartele și telefoanele”, explică Monica.

Din 350 de oameni aflați în aeronavă, „doar noi am fost trași deoparte”.

„Am prezentat toate documentele ce ni s-au cerut. Cele mai multe erau deja printate. Am stat două ore acolo. Nu ni s-a permis să folosim mobilele, pentru a anunța întârzierea către agențiile de turism și de transport”, continuă românca.

Apoi, am fost mutați în altă încăpere, insalubră, cu alți 80-100 de oameni. Am insistat degeaba, de nenumărate ori să ni se permită să contactăm Ambasada României.

„Cea mică a vomitat după 5 minute în încăperea insalubră”

„Am fost ținuți pe jos într-o cameră în care nu era de stat nici măcar 5 minute. Cea mică a și vomitat imediat! Toaletele erau murdare și pline de gândaci uriași. Nu ni s-a spus care este motivul reținerii noastre. Am fost batjocoriți”, rememorează Andrei.

Monica face tabloul camerei în care au stat înghesuiți alături de alți o sută de imigranți: „Mizeria era de nedescris, saltele murdare. Pe jos, oameni privați de lucrurile personale, neputând face un duș… Un miros pestilențial. Erau oameni reținuți în interiorul acelei încăperi de o săptămână, inclusiv copii minori”.

„6 ore am țipat după mâncare”

„6 ore am urlat după mâncare, veneam după un drum de 20 de ore… Ne-au adus, într-un final, 3 sendvișuri în care îți rupeai dinții”, afirmă Andrei, care lucrează cu soția lui în Marea Britanie.

„Nu suntem miliardari”, insistă bărbatul.

Românca spune că a solicitat intervenția unui medic, „ni s-a adus unul după aproape 3 ore”. „De mai multe ori, am cerut acces la haine, deoarece era frig in interior. Am fost refuzați”.

După mai multe insistente, li s-a spus de către un lucrător de la aeroport ca „aici sunt ținuți oameni care urmează să fie deportați”.

Românii au insistat să fie lăsați să contacteze ambasada sau familiile. Fără succes. Monica insistă.

Am vrut să aflăm ce se întâmplă cu noi, dar am fost batjocoriți de lucrătorii de la emigrare, amenințați, jigniți în diferite limbi. Gringo, bastardo, idiota, cabron și multe alte expresii.

Termenul gringo, peiorativ, este folosit în general pentru a se referi la nonlatino-americani.

„Inconsistență la interviu”

După aproape 24 de ore de calvar, o femeie-ofițer le-a transmis că vor pleca spre Marea Britanie cu următorul zbor „și nimic altceva. Am fost urcați în avion fără nici o explicație sau vreun motiv și am fost deportați la Manchester, cu zborul din 31 octombrie”.

Românii au primit o poză făcută cu Smart Watch de alți cetățeni ucraineni și rusi care erau reținuți în același loc de 6 zile.

„Noi am contactat ambasada lor și, cu ajutorul nostru, au fost scoși de acolo. Și ei erau rezidenți în Suedia. Au pățit același lucru”, declară Monica.

La întoarcerea în Marea Britanie, soții au primit un răspuns pe care nu îl înțeleg. „Inconsistență în cel de-al doilea interviu”, spune Andrei.

Românii speră să-și recupereze măcar banii pe vacanță, pe baza asigurării de concediu, și ca alți români să nu pățească precum ei.

Cancunul a rămas un vis pentru Monica, Andrei și micuța Beatrice

Ce spune Ambasada României în Mexic

„Răspunsul oficial trimis către ambasadă din partea autorităților de migrație ia forma notificării pe care v-am trimis-o, în care se menționează că motivul refuzului este inconsistența în declarațiile de la filtrele de migrație“, le-a transmis românilor consulul Adina Năstase.

Regretăm situația prin care ați trecut, nefiindu-vă permisă intrarea pe teritoriul național mexican în data de 30.10.2024, în urma interviurilor susținute cu ofițerii de migrație de pe aeroportul din Cancun.

Ulterior, consulul le-a transmis că condițiile existente în aeroporturi sunt cele precizate întocmai pe pagina web a MAE – secțiunea Condiții de călătorie Mexic, „secțiune pe care vă adresăm rugămintea să o consultați înainte de a vă pregăti călătoria turistică”.

În ceea ce privește chestiunea condițiilor din spațiile de așteptare până la îmbarcarea spre România, „cetățenii care așteaptă îmbarcarea în urma nepermiterii intrării așteaptă în niște camere comune, fără niciun bun personal, împărțind spațiul cu cetățeni din Africa, America Latină, Asia etc“.

„Vă facem precizarea că este obligația legală a companiilor aeriene să asigure apă și alimente în decursul perioadei de așteptare cu următorul zbor”, a subliniat consulul.

În contextul situației migratorii si a interesului câtorva mii de cetățeni români pentru intrarea ilegală in SUA (anual), via Mexic, autoritățile mexicane sunt „foarte riguroase” în procedurile de intrare în țară a cetățenilor români.

Din păcate, nu se poate interveni in nici un fel asupra deciziei unilaterale a autoritătilor, putem doar spera că cetățenii români se vor informa corespunzător înaintea călătoriei si, dacă vor dori să-și asume riscurile, că vor lua decizia în deplină cunoștință de cauză.

„Ambasada nu recomandă călătoriile neesențiale în Mexic, riscurile nepermiterii intrării fiind reale, permiterea sau nepermiterea intrării in tara rămânând la latitudinea angajatului mexican din filtru migratoriu”, se mai precizează în răspunsul primit de români, care au primit „recomandări” pentru avocați, „în cazul în care veți dori să dați în judecată statul mexican”.

„Misiunile Diplomatice nu vă pot sprijini cu mai mult, doar o instanță din Mexic putând să se pronunțe asupra respectării sau nerespectării procedurilor din filtrele migratorii de pe aeroportul din Cancun“, se concluzionează.

Peste 100 de români, trimiși în țară, în urmă cu 3 ani, tot de la Cancun

Un caz asemănător s-a petrecut în 2021, când peste 100 de români au fost blocați pe aeroportul din Cancun, din cauza condițiilor de securitate impuse de autoritățile mexicane. Oamenilor le-au fost confiscate pașapoartele și telefoanele mobile.

Ulterior, românii s-au întors acasă. MAE a făcut atunci un apel pentru amânarea s-au evitarea călătoriilor în Mexic, după ce țara din America de Nord a invocat că zona turistică Riviera Maya (Cancun, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres etc.) a fost catalogată ca zonă portocalie de risc epidemiologic”.

Românii, reținuți pe aeroportul din Cancun

„Am auzit și noi despre Rechinul, dar după ce am pățit-o”

Reticenta autorităților mexicane ar putea fi legată de Florian Tudor, zis „Rechinul”, care și-a stabilit baza de operațiuni chiar în Cancun. „Am aflat și noi, ulterior, că, din 2020, s-au înăsprit controalele din cauza acelui caz. Dar ce vină avem noi? Nu suntem nici interlopi, nici teroriști”, declară Andrei.

„Rechinul” acuzat că a condus o organizație dedicată traficului de persoane și clonării cardurilor bancare la scară internațională, acuzație pentru care a fost arestat și închis din 2021.

Grupul condus de român, din care ar fi făcut parte 78 de persoane, ar fi reușit să fure 280 de milioane de dolari, mare parte din sumă fiind trimisă în țară.

Botezaţi „Gangsterii de pe Riviera Maya” după regiunea în care operează, interlopii originari din Craiova au instalat în jur de o sută de bancomate-capcană la malul mării Caraibilor, între localităţile Cancun şi Tulum, dar şi în alte zone turistice din ţara latino-americană.

Cea mai mare lovitură a fost dată între 16 și 17 martie 2021, când membrii grupării au retras 6.000 de dolari pe minut din conturi bancare, timp de 24 de ore. În total, în acea zi, au reușit să fure aproape 9 milioane de dolari.

Momentul arestării „Rechinului”

Românul, care a fost reținut în Mexico City, este judecat pentru infracțiunile de crimă organizată, extorcare și tentativă de omucidere calificată.

La finalul anului trecut, „Rechinul” a reclamat că este torturat în închisoare și că în timpul perchezițiilor este pus să se dezbrace complet. Craioveanul s-a plâns că e hărțuit de personalul de securitate de la închisoarea în care se află, acuzând că a fost bătut, maltratat, discriminat și lipsit de îngrijiri medicale”.

Planul de extrădare a lui Florian Tudor a fost suspendat, în 2021, de un judecător din Mexic. Pe 8 iunie 2023, un judecător de control de la Centrul Federal de Justiție Penală a decis că sunt îndeplinite cerințele pe care Legea extrădării internaționale le impune pentru predarea lui Tudor pe mâinile autorităților române, conform unei cereri de extrădare făcute de Guvernul României.

Ulterior, la 2 august 2023, avocatul lui Florian Tudor a solicitat eliberarea sa, considerând tardiv termenul de predare a dosarului către Ministerul mexican de Externe.

Bandele de români din Mexic, cu baze în zona Olteniei, care făceau trafic de persoane, sunt un subiect pe care justiția din România l-a tratat multă vreme prin dosare închise, așa cum Libertatea a relatat într-o investigație începută în iulie 2019.

