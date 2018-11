Antrenorul Ionuț Popa a sărit să bată un fotbalist, după Petrolul – UTA 2-2

Caracterul coleric al antrenorului „Bătrânei Doamne' a ieșit în evidență după ultimul fluier al partidei de la Ploiești. Arădenii au remizat (2-2), în condițiile în care au evoluat aproape o oră de joc în superioritate numerică și a avut avantaj pe tabelă după 'dubla' Rus.

Ionuț Popa ar fi vrut mai mult. Altfel, într-un exces de furie, nu ar fi sprintat amenințător spre Norbert Janos pentru a-i cere socoteală pentru ocazia irosită la ultima fază a partidei, când mijlocașul de 20 de ani a finalizat total aiurea o pasă bună a lui Enescu.

„Secundul' Cristi Păcurar, în primă fază și apoi Claudiu Drăgan, directorul sportiv al „roș-albilor',și jucătorii El Hasni și Manea l-au ținut cu greu pe Popa, care – însă – și-a vărsat toți nervii la finalul partidei, în fața presei.

'Din acest moment Janos nu mai face parte din echipă pentru că este un jucător-problemă. Astăzi venea la pas și în atac și în apărare, iar la ultima fază, la care orice spectator ar fi preluat mingea și ar fi dat la poartă, el a ratat cu indolența caracteristică. La temperamentul meu, cred că îl omoram. Asta e, scriam două cărți, am peste 60 de ani (n.a. cu referire la o posibilă eliberare anticipată în cazul unei încarcerări). Sunt antrenor și dau șanse fiecăruia, de aceea l-am introdus pe Janos. Dar, nu a înțeles nimic, nu mai are ce căuta la echipă, să plece la Ferencvaros! Ăsta sunt eu, e greu să mă calmez, m-au oprit jucătorii în vestiar. Ăsta sunt eu, la mine primează atitudinea și adevărul în față. E adevărat că am avut o ieșire nervoasă și, la vârsta mea și la calitatea de antrenor, nu stă bine, dar unii jucători te scot din pepeni. Acest jucător este atât de flegmatic și de indolent și l-am iertat de atâtea ori. Noi vrem să construim o echipă, dar cu genul ăsta de jucători pot să construiesc o echipă?', a tunat și fulgerat „Mister' la microfoanele Digi Sport.

La finalul meciului, Janos s-a schimbat într-o altă sală, nu în vestiarul delor de la UTA. După ce Popa s-a mai calmat, tânărul fotbalist, care a avut probleme cu greutatea în debutul stagiunii și a fost mai mereu rezervă, a venit să-și ia geanta din vestiarul oaspeților.

'În zece oameni ne-au presat cei de la Petrolul, când ar fi trebuit să dăm 3-4 goluri după golul doi. Am băgat jucători care au mimat jocul, Janos și Petra. Dacă și acum antrenorul e de vină când ajungi în situația de a marca 3-4 goluri singur cu portarul, când nu reușești sau nu vrei să te mobilizezi? Noi vrem să construim o echipă, dar cu genul ăsta de jucători pot să construiesc?', a fost întrebarea retorică a lui Ionuț Popa

