Atleta Florentina Iușco, al treilea sportiv român calificat la JO Tokyo 2020

„Sunt foarte fericită, nu mă așteptam să fac un rezultat chiar atât de bun, deși la antrenamente reușeam să am sărituri foarte bun. Sunt un om de competiție și se pare că m-am uimit și mine. Vreau să am un sezon în progres, iar la Mondialele de la Doha să am vârful de formă”, a dezvăluit la cald Florentina Iușco.

Campioană mondială de junioare în 2013 și medaliată cu bronz la Europenele de sală în 2015, Iușco a îndeplinit la Internaționalele României baremul olimpic de 6.82 metri. Recordul ei personal înaintea concursului de pe Cluj Arena era de doar 6,79 metri și data din 2015. Iușco speră să atingă borna magică de 7 metri la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Era și timpul să îmi bat recordul personal. Mă ajută acest rezultat pentru că nu mai am nicio presiune și mă pot pregăti liniștită pentru Tokyo. 7 metri nu este imposibil, este visul meu în această carieră”, a conchis săritoarea în lungime

Foarte bucuros pentru rezultatele înregistrate la Internaționalele României, președintele FR Atletism Florin Florea promite un concurs de nivel mondial în capitala Transilvaniei în anii următori. „A fost o organizare foarte bună a celor de la Cluj, am avut sprijinul autorităților locale și voluntarilor. Nu am declarat degeaba că în următorii cinci ani Clujul va fi capitala atletismului românesc. Ideea e să facem din acest concurs unul cu adevărat internațional, cu sportivi de top și cu performanțe deosebite. Abia am început sezonul în aer liber și personal sunt optimist că vom califica mai mulți atleți la Jocurile Olimpice de la Tokyo”, a subliniat oficialul FRA.

Primele două locuri ca valoare performanțială (conform Tabelei de punctaj IAAF) au revenit Florentinei Iușco (lungime – 1189 de puncte) și lui Rareș Toader (greutate – 1157 pct.). Cea de-a treia poziție fusese tranșată încă de vineri, Alexandru Novac (suliță – 1150 pct). Astfel încât, premianții au primit câte un cec de 800, 600, respectiv, 400 de euro.

Calificare la Mondiale pentru sulițașul Novac

În prima zi a Internaționalelor României s-a consemnat un alt rezultat important. Alexandru Novac (CSM București) a doborât recordul competiției, aruncând sulița 83,42 metri. Grație acestui rezultat, recordmenul național en-titre a îndeplinit baremul de calificare la Campionatul Mondial de la Doha din toamnă. „Sunt foarte bucuros că am obținut biletele pentru Doha deoarece mă va ajuta pe plan psihic. Cu acest rezultat sunt și lider european la sub 23 ani și la Europene îmi doresc să realizez o surpriză mare. La Doha va fi foarte greu, e un nivel de top, însă merg cu gândul să îmi bat recordul personal, să arunc peste 86 metri și poate voi prindi finala de opt”, a precizat Alexandru Novac.

Record național de tineret la greutate

La a doua lui competiție după o absență de trei ani din „ovalul magic”, Rareș Toader a reușit un spectaculos 20.60 metri la aruncarea greutății, cel mai bun rezultat din istoria de 64 ediții a Internaționalelor României. Vicecampion olimpic de tineret în 2014 și vicecampion european de juniori în 2015, Toader (CSM Ploiești) a corectat la Cluj vechiul record deținut de regretatul Gheorghe Gușet – 20.18. Rezultatul reprezintă și un nou record național de tineret (U23). ” Drumul meu în viață abia acum începe. Îmi doresc o medalie la Campionatul European de tineret de luna viitoare. La antrenamente am reușit să ating și baremul olimpic, însă prefer să las rezultatele să vorbească și să iau lucrurile pas cu pas.. Sportul înseamnă în primul rând modestie.” , a spus campionul de la aruncarea greutății.