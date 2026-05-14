Potrivit lui Xi, relația dintre China și SUA este „cea mai importantă din lume”, iar Trump împărtășește aceeași opinie.

„Astăzi, președintele Trump și cu mine am avut schimburi aprofundate de replici despre relațiile China-SUA și dinamica internațională și regională”, a spus liderul chinez în discursul ținut la banchetul de stat.

„Amândoi credem că relația China-SUA este cea mai importantă relație bilaterală din lume. Trebuie să o facem să funcționeze și să nu o stricăm niciodată”, a subliniat el.

Xi Jinping ridică paharul după discursul ținut la banchetul de stat Foto: Profimedia

„Atât China cât și Statele Unite au de câștigat din cooperare și de pierdut din confruntare. Cele două țări ale noastre ar trebui să fie mai degrabă partenere decât rivale”, a insistat Xi.

„Președintele Trump și cu mine am convenit, de asemenea, să construim o relație constructivă China-SUA, cu stabilitate strategică, pentru a promova dezvoltarea constantă, solidă și durabilă a relațiilor China-SUA și pentru a aduce mai multă pace, prosperitate și progres în lume”, a conchis liderul chinez după un summit cu Trump care a durat două ore și cincisprezece minute.

După summit și înainte de banchetul de stat, Xi și Trump au făcut o plimbare la Templul Cerului din Beijing, un loc istoric care datează din secolul al XV-lea și simbolizează legăturile dintre Cer și Pământ în viziunea tradițională chineză asupra lumii.

După banchet, Xi și Trump se vor reîntâlni vineri pentru a lua ceaiul împreună și apoi prânzul.