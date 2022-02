Autocarul echipei UTA a fost „pictat” în parcarea hotelului Sunny Hill din Cluj-Napoca, iar în această dimineață, directorul sportiv Dorin Stana a anunțat poliția.

„Imediat ce m-am trezit, am fost sunat de la firmă. Mi s-a spus că autocarul e vandalizat. Am coborât și am văzut toate fețele vandalizate. Îi suspectăm pe cei de la Universitatea Cluj, deoarece au lăsat scris și anul înființării lor, 1919”, a declarat Sabin Faur, șoferul autocarului, pentru Arad Online.

„Am anunțat poliția și au venit opt oameni ai legii, inclusiv de la Criminalistică. Am dat declarații, atât eu, cât și ofițerul de presă al clubului, Tudor Vasil. Poliția a stat vreo două ore pentru cercetări”, a completat acesta.

La ora 13.00, autocarul a fost curățat. „Am avut noroc că am mai avut doi litri de substanță care curăță foarte bine, mi-a rămas de la celălalt incident, când fanii Rapidului au vandalizat autocarul. Sper ca făptașii să fie găsiți și pedepsiți”, a mai precizat șoferul.

