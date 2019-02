Beatrice Puiu, dublă medaliată la Naționalele de atletism, va concura la Mondialele de bob

La aproape 33 ani, mămică a 2 copii și cu două joburi în SUA (este în paralel și preparator fizic pentru echipa de tenis a Universității) frumoasa atletă de la CSM București a impresionat asistența în Sala Lia Manoliu. Beatrice ar putea concura oricând și la titlul de Miss Sport

„Mi se spune des < > :)) E o combinație bună între cele două sporturi. De la probele combinate ai deja forță, viteză și rezistență la efort la bob. Fără pic de modestie, cred că sunt făcută pentru ambele probe”, spune zâmbind atleta de la CSM București.

A câștigat titlul național la pentatlon (3774 puncte), proba ei favorită, dar a surprins impunându-se și la aruncarea greutății cu 14,15 metri. Blondă și cu ochi albaștri,. „M-am pregătit fizic pentru bob și s-a văzut puțin că tehnica la atletism a fost din amintiri, dar medalia de la greutate mi-a dat încredere”.

Tatăl, campion la lupte

„Pentru noi a fost surprinzător doar că Beatrice a câștigat și în proba de greutate, dar a venit se pare foarte bine pregătită din SUA, unde a mai concurat la un concurs înainte. Per total rezultatele sportivilor noștri au fost foarte bune, am început excelent sezonul, am luat 12 medalii de aur și vrem să continuăm pe această linie”, a concluzionat Mădălin Badea, șeful secției de atletism de la CSM București.

Sportul e o religie în familia lui Beatrice. Tatăl a fost campion la lupte, un frate a participat la raliuri în Germania, fiul face fotbal, iar fata patinaj artistic. Multipla campioană la atletism și bob muncește acum zilnic în SUA. „Mi-a fost greu cu acomodarea în SUA, e o lume total diferită, dar condițiile pentru sport sunt mai bune. Simțeam că îmi lipsea ceva și m-am reapucat de atletism după doi ani. E frumos să fi mamă, soție, să mergi la servici și să faci sport din pasiune. Sunt mândră că reprezint România deși trăiesc în SUA. Mereu m-am simțit bine în inima CSM-ului deoarece m-au încurajat mereu. M-am bucurat că am concurat pentru club după trei ani de pauză la Naționale pentru că am fost primită cu multă căldură”.

Vrea medalie la Mondialele de Bob

Beatrice va participa în 2-3 martie la Campionatul Mondial de bob de la Whistler din Canada alături de pilotul Andreea Grecu, campioană mondială de junioare anul trecut și proaspăt vicecampioană în 2019. Cele două speră să aducă la următoarea Olimpiadă de iarnă a doua medalie olimpică din istorie pentru România după bronzul din 1968 obținut de echipajul Panțuru/Neagoe. „Pilotul este într-o formă foarte bună, iar eu mă simt bine pregătită fizic. Cred că o să începem să deschidem ușile spre marea performanță începând chiar cu aceste Mondiale. Dacă se continuă așa, se poate lăsa cu o medalie la Olimpiadă”, spune plină de optimism Beatrice Puiu.