De Paul Tecuceanu,

În această vară, Bernie Ecclestone va deveni tatăl unui băiat. Astfel, magnatul britanic, care va împlini 90 de ani pe 28 octombrie, și soţia sa, Fabiana Flosi, 43 de ani, vor avea primul copil împreună.

„Da, trebuie să se întâmple în vară. Sper că va învăţa repede să joace table”, a declarat Bernie Ecclestone.

La rândul său, soția fostului director executiv al Formulei 1 a spus:

„Ca toţi părinţii, avem o singură dorinţă: copilul să fie sănătos. Sper că niciodată nu-şi va exprima interesul cu privire la ceea ce se întâmplă în Formula 1”.

Bernie Ecclestone mai are trei fete, din mariaje anterioare. Cea mai în vârstă dintre acestea are 65 de ani, în timp ce ”mezina” are 31 de ani.

