De Daria Maria Diaconu,

Simona Halep (28 ani, locul 5 WTA) va debuta luni la Turneul Campioanelor, în jurul orei 15:00, cu Bianca Andreescu (19 ani, locul 4 WTA). Simona Halep e în grupa Mov, cu Bianca Andreescu, Elina Svitolina și Karolina Pliskova.

„Este o grupă foarte dificilă! Toate adversarele au un joc foarte solid și sunt foarte bune. Va fi o mare provocare pentru mine.

Revin după o accidentare și trebuie să înfrunt adversare puternice. Eu voi da totul și voi încerca să joc cât mai bine și să câștig”, a declarat Simona după tragerea la sorți, pentru WTA, potrivit gsp.ro.

Bianca Andreescu a prefațat întâlnirea cu Simona Halep, afirmând că este entuziasmată să joace cu campioana din România.

„Știu că nu va fi ușor. Orice jucătoare din acest turneu va fi o adversară grea. Abia aștept să joc împotriva lor, sper să mă descurc bine!

Am evoluat cu Svitolina și Pliskova anul acesta. Așadar, știu cam la ce să mă aștept. Cu Simona nu am jucat niciodată, într-adevăr, însă am urmărit-o. Va fi o partidă foarte interesantă. Sunt entuziasmată!”, a afirmat Bianca în cadrul unei conferințe de presă, conform gsp.ro.

Din cealaltă grupă de la Turneul Campioanelor, grupa roșie, fac parte jucătoarele: Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Belinda Bencic și Petra Kvitova. Turneul Campioanelor de la Shenzen începe în data de 27 octombrie și se încheie în data de 3 noiembrie.

