Biletul zilei pariuri fotbal, 09 octombrie. Patru meciuri din preliminariile CM 2018

Biletul zilei din fotbal conține recomandări de pariere pentru nu mai puțin de patru partide din cadrul calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2018. Mai exact, este vorba despre următoarele meciuri: Islanda vs Kosovo, Serbia vs Georgia, Ucraina vs Croația și Țara Galilor vs Irlanda.

Biletul Zilei Fotbal 09 octombrie

În primele două partide amintite, vom miza pe victoriile echipelor naționale din Islanda și Serbia, în timp ce în ultimele două, duelurile în care protagoniste principale sunt Croația și Țara Galilor, vom paria pe faptul că nu se vor marca mai mult de 3 goluri. Dacă biletul va fi câștigător, ne vom bucura de un profit destul de bun. Acesta a fost jucat și este recomandat spre a fi plasat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

Pariază Biletul zilei din fotbal oferit de Pontul Zilei , unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri fotbal din România.

