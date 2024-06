Născut la Dijon, în Franța, în urmăm cu 24 de ani, pentru Bogdan Racovițan nu a existat niciodată vreo îndoială în privința echipei naționale pentru care dorea să joace. Încă de mic, visul său a fost să îmbrace tricoul galben al României.

„În 2016, la meciul cu Elveția, am fost acolo, am fost suporter. Am fost cu tata și am participat la acel Fan Walk, apoi m-am aflat în tribune. Nu mă gândeam atunci că voi ajunge și eu la EURO”, a declarat Bogdan.

Acum, la opt ani de la acele momente, visul său devine realitate, fiind pregătit să reprezinte România pe terenul de joc la Euro 2024.

Cotat la 1,8 milioane de euro, fundașul central de la Rakow (Polonia) are două prezențe sub tricolor.

Lotul României la Euro 2024

PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

