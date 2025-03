Candidații nu au putut participa la dezbateri

Șapte personalități candidează la funcția de președinte al Comitetului Olimpic Internațional, fiind vorba de: Sebastian Coe (președintele Federației Internaționale de Atletism), Kirsty Coventry (ministrul Sportului din Zimbabwe și membru al Comitetului Executiv al CIO), Juan Antonio Samaranch (vicepreședintele CIO), David Lappartient (președintele Uniunii Internaționale de Ciclism), Johan Elisach (președintele Federației Internaționale de Schi și Snowboard), Prințul Feisal al Hussein (membru al Comitetului Executiv al CIO) și Morinari Watanabe (președintele Federației Internaționale de Gimnastică).

Evenimentul va avea loc joi, 20 martie, la Romanos Resort, un hotel de lux. Printre votanți se numără prințesa Anne a Regatului Unit, prințul Albert de Monaco, dar și sportivii menționați anterior, lideri ai mai multor federații internaționale și chiar actrița Michelle Yeoh, care a câștigat în 2023 Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal („Everything Everywhere All at Once”), conform ziarului spaniol El Mundo.

După ce Thomas Bach a anunțat că va demisiona în iunie, noul președinte al CIO va fi decis astăzi prin „cel mai secret și opac sistem care există”, conform descrierii agenției AP.

Reuniunea nu va fi difuzată și va respecta restricțiile impuse de CIO de-a lungul procesului. Candidaților nu li s-a permis să publice videoclipuri de campanie, să efectueze deplasări pentru a se întâlni cu alegătorii sau chiar să participe la dezbateri și au avut puține oportunități de a-și prezenta programele.

„Am cunoscut toți candidații prin Zoom și am putut vorbi cu ei, dar oficial a existat un singur eveniment preelectoral, la sediul CIO și în spatele ușilor închise”, a spus pentru ziarul spaniol, sub rezerva anonimatului, unul dintre puținii alegători vorbitori de spaniolă.

Cum este ales noul președinte al Comitetului Olimpic Internațional

La 30 ianuarie, cei șapte aspiranți au ținut câte un discurs de 15 minute la sediul CIO din Lausanne, unde nu a fost permisă înregistrarea prezentărilor și nici intrarea cu telefoane mobile. Totodată, votanții nu au putut adresa întrebări candidaților.

„Trebuie să țineți cont de faptul că toate voturile în cadrul CIO sunt personale și secrete. Votăm electronic și nu știi niciodată cine a votat pentru cine. De asemenea, se desfășoară în tururi: se începe cu șapte și cel cu cele mai puține voturi este eliminat, apoi șase, apoi cinci și așa mai departe. Se termină doar dacă un candidat obține 51% din voturi. Tensiunea crește pe parcursul întregului proces”, a afirmat pentru sursa citată un alegător.

Conform acestuia, în primul tur, membrii CIO nu-și pot vota compatrioții aflați în cursă. „De exemplu, până când Samaranch nu va fi eliminat, Pau Gasol nu va putea vota”, a spus pentru sursa citată un alegător despre cei care nu vor putea vota la început.

În primul tur, cu toți candidații în cursă, doar 95 de membri vor fi eligibili, ceea ce înseamnă că majoritatea este de doar 48, notează sursa citată.

Potrivit ziarului spaniol, Bach a susținut-o intern pe Coventry pentru ca CIO să fie condus de o femeie pentru prima dată de la înființarea sa în 1894.

