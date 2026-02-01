Prin această victorie, obținută după un meci intens de 3 ore și două minute, spaniolul devine cel mai tânăr jucător din istorie care realizează „Grand Slamul carierei” (câștigarea tuturor celor patru turnee majore), doborând un record vechi de 88 de ani.

O luptă a generațiilor și a rezistenței

Ambii finaliști au intrat în arenă purtând povara unor semifinale epuizante. Djokovic venea după o victorie de peste 4 ore împotriva lui Jannik Sinner, mărturisind anterior că „miza este uriașă”, în timp ce Alcaraz supraviețuise unui maraton de 5 ore și 27 de minute în fața lui Alexander Zverev, disputat sub o căldură sufocantă.

Debutul finalei a aparținut experienței. După un start echilibrat, Djokovic a preluat controlul cu lovituri de o precizie chirurgicală, adjudecându-și primul set cu 6-2 și reușind să-l domine mental pe tânărul său adversar.

Revenirea „Uraganului” Carlitos

Actul secund a marcat o schimbare radicală de scenariu. Alcaraz s-a scuturat de emoții, a reușit breakul rapid și s-a impus simetric, cu 6-2, în doar 37 de minute.

Spaniolul a menținut ritmul și în setul al treilea, câștigat cu 6-3 după două breakuri decisive, moment în care sârbul a solicitat intervenția medicului.

Ultimul act a fost o luptă de gherilă. La scorul de 6-5 în setul patru, Alcaraz și-a procurat două mingi de meci.

A fructificat-o pe prima, prăbușindu-se pe teren într-o descătușare de energie, sub privirile lui Rafael Nadal, prezent în tribune pentru a asista la predarea ștafetei.

Recorduri și palmares

Triumful de la Melbourne completează vitrina impresionantă a lui Carlos Alcaraz, care include acum cel puțin un trofeu la fiecare turneu major, alături de dublele reușite la celelalte competiții:

Roland Garros: 2024, 2025

2024, 2025 Wimbledon: 2023, 2024

2023, 2024 US Open: 2022, 2025

La 22 de ani și 272 de zile, Carlos Alcaraz devine cel mai tânăr tenismen care deține toate cele patru titluri de Grand Slam, depășind recordul stabilit de americanul Don Budge în 1938 (22 de ani și 363 de zile).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE