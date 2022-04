Ilie Năstase a avut o carieră prodigioasă în tenis și o viață ce poate fi oricând subiect de film.

O legendă a sportului internațional, „Nasty” a câștigat 58 de titluri la simplu, dar la loc de cinste în sufletul și în memoria sa stă ediția de la Openul parizian din 1973, când a cucerit trofeul suprem fără să piardă vreun set. A avut multe reușite de-a lungul carierei sale, dar nu a uitat niciodată cum a început totul.

A fost băiat de mingi, iar ulterior a început să joace tenis. Își amintește și ce a făcut cu primii bani câștigați din sport. I-a investit, dar i-a pierdut foarte rapid. „Cu primii bani mi-am luat o bicicletă. Cred că am dat tot salariul atunci, lucram la unitatea militară, la depozitul de materiale. Și aveam salariul 800 atunci, bicicleta era vreo 700 și ceva și noi mergeam la…aveam un restaurant al sportivilor, în centru, pe Magheru (n.r. bulevard din București) și am lăsat-o și eu că veneau cicliști, își lăsau și ei bicicletele și am lăsat-o și eu.

Am ieșit de acolo și nu mai era bicicleta mea. Ei le legau cu lacăte, eu nu. Așa că am cheltuit toți banii din luna aia pe bicicletă.”, a declarat Ilie Năstase în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, gâzduit pe canalul de Youtube Gandul.

Cine este Ilie Năstase în sport

a fost primul nr. 1 din istoria tenisului, între 23 august 1973 și 2 iunie 1974;

este unul dintre cei 10 jucători din istorie care a câștigat mai mult de 100 de turnee ATP (64 la simplu și 45 la dublu);

în 1991 a fost introdus în International Tennis Hall of Fame;

a câștigat șapte turnee de Mare Șlem – două la single (Roland Garros și US Open), trei la dublu și două la dublu mixt;

a fost prima personalitate din lumea sportului care a semnat, în 1972, un contract cu Nike. Ulterior, a trecut la Adidas, care a lansat un model de pantofi sport cu numele său .

„Nasty” a jucat tenis cu marii preşedinţi sau conducători ai lumii!

De-a lungul timpului, Ilie Năstase a jucat tenis cu mari personalităţi poloitice ale planetei printre care i-am aminti aici pe: Schroder, fostul cancelar al Germaniei, Tony Blair, fostul premier al Marii Britanii, George Bush senior, fost preşedinte al Statelor Unite ale Americii, sau Prinţul Albert de Monaco.

„Sunt multe personalităţi ale lumii cu care am jucat tenis. Nici nu mai ştiu câţi sunt. Oricum, destul de mulţi!”, a spus într-un interviu fostul mare jucător de tenis.

