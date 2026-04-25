Începută cu o întârziere de 7 minute și, mai apoi, întreruptă alte două minute din cauza materialelor pirotehnice aruncate pe teren, partida de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” a fost anostă în prima parte.

Jucătorii s-au complăcut într-o luptă surdă la mijlocul terenului, iar rezultatul a fost că nu s-a înregistat niciun șut pe spațiul porții, în primele 45 de minute.

Partea secundă, a început în același ritm. Universitatea Cluj a suferit o nouă lovitură, Macalou (58) ieșind accident după ce Jovo Lukic, golgheterul campionatului, a ratat meciul acuzând la încălzire probleme medicale.

A fost nevoie de o eroare pentru ca partida să se anime. Mikanovic a comis henț în propriul careu, iar Cordea (70) a deschis scorul din penalty.

„Studenții” clujeni au alergat până la final după egalare, însă mai aproape de gol a fost tot Cordea (82) al cărui șut a fost scos in extremis de Gertmonas.

S-a terminat 1-0 pentru CFR, care s-a apropiat la două puncte de rivala sa din Cluj și a intrat astfel în lupta pentru titlu.

Au evoluat echipele:

CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar (79 Djokovic), T. Keita – Korenica (87 VM. Ilie), Păun (62 Cordea), Biliboc (87 Sfaiț)- Alibek Aliev (62 Zahovic). Antrenor: Daniel Pancu.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Mendy, Bic, Drammeh (79 Fabry) – Macalou (58 Stanojev), El Sawy (46 A. Trică), Gheorghiță (56 Nistor). Antrenor: Cristiano Bergodi.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj rămâne, provizoriu, pe primul loc în Superligă, cu 39 puncte. Pe locul doi, tot cu 39 de puncte, este Universitatea Craiova, care are însă un meci mai puțin disputat (luni, 27 aprilie, la Pitești, cu FC Argeș).

Pe locul 3 a urcat CFR Cluj, cu 37 de puncte, după 6 etape disputate în play-off.

În runda a 7-a din play-off, Universitatea Cluj va juca pe teren propriu cu FC Argeș, într-un meci programat pe 2 mai, iar CFR Cluj va întâlni Rapid, pe 4 mai, la București.

