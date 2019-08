Intrarea în play-off-ul UCL asigură clubului CFR Cluj cel puțin prezența în grupele Europa League, dar și încasări minime de 7,92 de milioane de euro. Urmează barajul cu Slavia Praga, echipa românilor Nicolae Stanciu și Alexandru Băluță (20 – 28 august). Primul meci este la Cluj-Napoca.

După 1-1 în Gruia, CFR Cluj a făcut un meci memorabil pe Celtic Park. Campioana României a început jocul foarte curajos și a condus cu 1-0 la pauză, prin golul marcat cu capul de Deac (27) din centrarea lui Omrani, la capătul unei reprize perfecte. Startul părții secunde a aparținut campioanei Scoției, care a făcut 2-1 în doar 16 minute, grație reușitelor lui Forrest (51) și Edouard (61).

CFR Cluj era numărată în picioare, dar norocul i-a surâs lui Dan Petrescu. Scott Brown, căpitanul lui Celtic, a comis un henț stupid în careu, iar Omrani a egalat de la 11 metri (74). Calificarea era iar la Cluj.

Finalul a fost însă halucinant. Celtic a făcut imediat 3-2, prin Ryan Christie (76), iar scoțienii din tribune cântau de mama focului. Nici prin cap nu le trecea ceea ce avea să urmeze. CFR a găsit puterea să revină din nou, iar Omrani (80) și Țucudean (90+7) au pecetluit o nouă victorie istorică pentru fotbalul românesc, sărbătorită printr-o horă a bucuriei la mijlocul terenului.

Dan Petrescu, ofensiv cu dușmanii

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, este în extaz, dar nu-i iartă pe inamici. “Suntem toți fericiți și mândri. Am reprezentat România cu cinste. Sunt mulțumit că am închis gura celor care au spus că nu am câștigat campionatele pe merit. Avem o echipă fantastică și suntem cei mai buni din România. Am fost supărat pe toată lumea, se pune în discuție valoarea mea. Am eliminat trei echipe mai bune decât noi. M-am întors pentru acest grup minunat”.

“Bursucul” a trimis săgeți și spre patronul FCSB, Gigi Becali: “La CFR antrenorul alege jucătorii, nu altcineva. Am ales jucătorii care au caracter. Aici face echipa antrenorul, adică eu. Eu fac transferurile”.

“Cu siguranță, este unul dintre cele mai bune rezultate din cariera mea. Nu pot să cred că echipa mea a marcat pentru a doua oară patru goluri la Glasgow, după Rangers – Unirea Urziceni 1-4, în 2009” – Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

Lennon: «Ne-am dat cu stângul în dreptul»

Dezamăgiți, fanii lui Celtic și-au huiduit favoriții, care au salarii cu 10 milioane de euro mai mult decât toate echipele din Liga 1 la un loc. “Nu am fost destul de fizici, nu am avut toate elementele jocului. Am fost avertizaţi la primul gol, dar nu am priceput şi am păţit din nou la fel. După pauză am avut reacţia potrivită, dar ne-am dat cu stângul în dreptul prin golurile primite. Am condus de două ori şi am dat cu piciorul la avantaj”, a concluzionat antrenorul echipei Celtic Glasgow, Neil Lennon.

Baraj cu Slavia Praga pentru 15 milioane

Calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor reprezintă o gură imensă de oxigen pentru bugetul clubului CFR Cluj. Campioana României, care a încasat deja 660.000 de euro pentru trecerea primelor două tururi preliminare, și-a asigurat cel puțin 7,92 de milioane de euro din partea UEFA.

Dacă pierd barajul cu Slavia Praga, ardelenii iau 5 milioane de euro, plus 2,92 milioane de euro pentru calificarea în grupele Europa League. Accesul în grupele Champions League ar umple conturile campioanei României cu 15,25 de milioane de euro, plus alte câteva milioane de euro din “market poll”. În grupele UCL, victoria este răsplătită cu 2,7 milioane de euro, iar egalul cu 900.000 de euro.

Program play-off Liga Campionilor

20 – 28 august

CFR Cluj (România) – Slavia Praga (Cehia)

APOEL (Cipru) – Ajax (Olanda)

LASK Linz (Austria) – Club Brugge (Belgia)

21 – 27 august

Dinamo Zagreb (Croația) – Rosenburg (Norvegia)

Young Boys (Elveția) – Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Olympiacos (Grecia) – FC Krasnodar (Rusia)

