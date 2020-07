Cine este cea mai rapidă femeie din România. Marina Baboi are 133 de medalii de aur

În vitrina casei părinților ei, sportiva mai are 36 de medalii de argint și 11 de bronz. Sportiva spune că persoana care se ocupă de trofeele sale este tatăl său.

Acasă la Buzău sunt toate medaliile mele, pentru că părinții mei sunt niște colecționari înrăiți, toate sunt așezate frumos, în vitrine, este un adevărat altar acolo, când intri în sufragerie, sunt la Buzău, eu nu am acces la ele. Tata e șeful lor, el coordonează toate lucrurile”. Marina Baboi, atletă:

2019, cel mai bun an din carieră

Marina își amintește cu nostalgie cum a fost pentru ea 2019, an în care a participat la 45 de concursuri și a câștigat 24 de medalii de aur.

“A fost de departe cel mai bun an al meu, a fost cel mai bun an al meu și pe plan internațional, am reușit să ajung în prima mea finală europeană la 200 de metri, lucru pe care nu l-am mai reușit până acum și m-am bucurat extraordinar. De departe, cel mai bun lucru pe care l-am realizat eu până acum”, a precizat campioana României la sprint.

Marina Baboi iubește marea FOTO: SPORTSNET GROUP

În august va participa la primul concurs din 2020

După o jumătate de an de pauză competițională, Marina se pregătește să participe, peste două săptămâni, la primul ei concurs din 2020.

“Am emoții de acum, sunt foarte entuziasmată, pentru că anul trecut în perioada aceasta sezonul se apropia de final, iar eu abia acum încep. Am foarte mari emoții și sunt extraordinar de încântată că o să înceapă”, a dezvăluit frumoasa atletă.

Singurul regret pe care îl are este acela că va fi prima dată când părinții ei nu vor fi în tribune să o încurajeze la concurs, deoarece competiția se va desfășura fără spectatori, așa cum impun noile regulile.

“Părinții mei sunt foarte aproape de mine, ei au fost tot timpul acolo, ei m-au împins și m-au susținut, am plecat de acasă la o vârstă foarte fragedă și ei au fost de acord, s-au sacrificat mult pentru mine și le mulțumesc. Ce mă doare pe mine e faptul că părinții mei nu vor fi în tribună, nu neapărat restul spectatorilor, dar ei au fost absolut de fiecare dată în tribună, oriunde aș fi concurat și faptul că ei nu vor putea fi lângă mine e destul de dificil”, a explicat Marina Baboi.

Marina Baboi, într-o ipostază de stretching FOTO: SPORTSNET GROUP

În starea de urgență nu a întrerupt nicio zi antrenamentele

Marina se bucură enorm că va participa la primul ei concurs din 2020 și spune că s-a pregătit atât în starea de urgență, cât și în cea de alertă.

Sportiva face două antrenamente pe zi, unul dimineața și unul după-amiaza și nu se abate de la programul ei.

“Eu nu m-am oprit nici măcar o zi pe perioada acestei carantine, noi ne-am antrenat în fiecare zi , chiar de două ori pe zi. Am reușit să mergem undeva în afara Bucureștiului, eu și antrenoarea mea, ne-am antrenat pe câmpuri, pe unde am putut. A fost foarte dificil, nu am crezut că o să mai concurăm anul astă și mă bucur foarte tare că încep competițiile și că reușesc să iau startul”, a mai spus Marina Baboi.





Marina Baboi este campioana României la sprint FOTO: SPORTSNET GROUP

Visul ei: să ajungă la Olimpiada din 2024

Tânăra face atletism de la 9 ani și deține recordurile Jocurilor Balcanice U20 la 60 m și 100 m și recordul Jocurilor Balcanice U18 la 100 m.

Marina Baboi are 57 de titluri de campioană națională, 11 de vicecampioană și trei medalii de bronz la finalele naționale la categoriile de vârstă Juniori, Tineret și Seniori.

Este finalistă europeană U23 în proba de 200 m la Gavle, în 2019, are în palmares o semifinală mondială în proba de 100 m U20 la Tempere, în 2018, și 7 semifinale europene la U23, U 20 și U18 în probele de 100 m, 200 m, 4×100 m și 4×400 m. Este de 6 ori campioană internațională a României. Marina are și o dorință pe care ar vrea să și-o împlinească.

Mi-aș dori să ajung la Olimpiadă la un moment dat, este un lucru extrem de greu, dar continui să visez la lucru ăsta și să muncesc pentru el”. Marina Baboi, atletă:

