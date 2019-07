Cine este Everton, noua senzație din naționala Braziliei. La Gremio l-au poreclit Cebolinha, personaj de desene animate

Fără Neymar, accidentat, Brazilia a câștigat la pas Copa America, competiție în care l-a lansat în fotbalul mare pe tânărul Everton Sousa Soares, 23 ani.

De numai un an titular la trupa braziliană Gremio, Everton a luat duminică trei trofee: titlul cu echipa, titlul de golgheter (3 gol, la egalitate cu peruanul Guerrero) și titlul de MVP al finalei cu Perù, în care a a deschis scorul și a scos penalty-ul care a închis tabela la 3-1.

Everton a început fotbalul la tineretul formației Fortaleza, club aflat lângă casa lui, apoi a trecut, în 2012, la 16 ani, la Gremio, după un turneu de juniori, Copa Carpina di Pernambuco. La club l-au poreclit imediat Cebolinha, după numele unui personaj de desene animate.

Cebolinha

Everton

În 2014, Mancheter City l-a monitorizat, dar nu l-a cumpărat. Mare greșeală de mercato.

Acum, Everton valorează peste 40 de milioane de euro. Are o clauză de reziliere de 80 de milioane de euro cu Gremio, care îl are sub contract până în 2022.

De jucător a întrebat, acum câteva luni, și Manchester United.