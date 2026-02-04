Acum 70 de ani, la Jocurile găzduite tot la Cortina, Margareta Arvay (Margit Árvay) a luat startul în proba de 10 kilometri, iar Comitetul Olimpic și Sportiv Român a rememorat momentul, publicând, cu sprijinul familiei, câteva imagini de colecție, inclusiv pieptarul cu numărul de concurs.

Potrivit Olympedia, sportiva din Sinersig, azi în Timiș, a fost descalificată în cadrul competiției.

De la Cortina, la 70 de ani distanță de la participarea dnei Ghiță și a lui Tică Frățilă (care în cariera sa a fost concurent olimpic la schi alpin, bob și schi fond) un gând de recunoștință. De cele mai multe ori, moștenirile adevărate nu se pot cuantifica. Un pic de spirit din Cortina… – COSR

Soțul ei a fost Dumitru Frățila (născut la Predeal, 1926-1988), unul dintre cei mai mari schiori ai României. El a concurat la Jocurile Olimpice de la St Moritz 1948 (locul 57 la coborâre și 40 la combinată), Oslo 1952 (locul 24 la 50 km și 10 la urmărire 4×10 km) și Cortina 1956 (locul 14 cu echipajul de bob 4).

Cei doi au transmis celor din familie pasiunea pentru schi.

Cei 3 copii au practicat schi alpin de performanță, iar doi nepoți au ajuns la Jocuri: Bianca Nărea – schi alpin, la JO Torino 2006, și Andrei Szilagyi – antrenor la JO Beijing 2022.

