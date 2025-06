Crescut de Lazio, Duțu a fost promovat de Maurizio Sarri la prima echipă în sezonul 2022-2023, când a stat pe banca de rezerve la un meci din grupele Champions League, 0-2 cu Atletico Madrid pe „Metropolitano”.

După 13 ca junior la Lazio, timp în care cu formația „Primavera” a jucat inclusiv în UEFA Youth League, Duțu a avut de ales între Juventus Torino și AC Milan. Și a ales „Diavolul”.

✅ | Il #Milan Futuro ha chiuso il colpo Matteo #Dutu , classe 2005 della #Lazio . Visite mediche prima della firma sul contratto. Via ( @LucaManinetti ) pic.twitter.com/SfbOd0QqBz

El a evoluat pentru „Primavera” și AC Milan Under 23 (Milan Futuro), echipă nou-înființată înscrisă direct în Serie C, campionat profesionist în Italia.

„Jucam la ei de la cinci ani și jumătate, este clubul care m-a crescut și m-a creat… Dar m-am uitat la viitor, AC Milan a fost obiectivul meu încă de când eram mic, cei de acolo mi-au prezentat un proiect mai bun ,din punctul meu de vedere decât cel de la Juve”, declara Matteo, pentru sport.ro.

Milan e Milan, am făcut alegerea și datorită staff-ului, datorită directorilor sportivi, care au vorbit direct cu mine și m-au tratat la alt nivel.

La Milan, Matteo este coechipier cu Maximilian, fiul lui Zlatan Ibrahimovici. Cei doi au înscris într-o victorie din derby-ul cu Inter Primavera. Milan a câștigat, în sezonul trecut, un derby Primavera pentru prima dată din sezonul 2017/2018 încoace

Duțu a acordat un interviu pentru PianetaMilan, în care a vorbit despre viața de jucător al echipei de tineret a lui Milan, dar și despre viața sa în afara terenului.

„Pasiunea mea s-a născut în familia mea, de la unchiul meu, de la fratele meu. Ne jucam împreună în curtea casei”, a povestit fundașul.

Matteo mai are un frate, Eduard, 24 de ani, tot fundaș central, care a jucat în stagiunea precedentă la Foggia, sub formă de împrumut de la Fiorentina.

„Idolul meu a fost dintotdeauna Nesta. De fapt, transferul Lazio-Milan mi-a amintit mult de el. Nu am un model real în acest moment, dar încerc să fur de la cei mai mari fundași. De exemplu, la Real Madrid, sunt Rüdiger și Pacho”, a explicat internaționalul român de tineret, care poate acoperi posturile de fundaș central și mijlocaș defensiv.

„Am ales și numărul 13 aici în onoarea idolului meu, Nesta. Nu mă gândesc la numărul cu ghinion”, a insistat Matteo.

„Cu siguranță nu a fost ușor în ultimii ani, mai ales din cauza școlii, am început facultatea. Dar clubul te ajută în toate cazurile. Trebuie doar puțină voință”, a afirmat Duțu.

Am ales Economia. Îmi place lumea banilor. Am vrut și la filozofie, dar, în ultimul moment, am ales Economia.