Liderul WTA, fără antrenor full-time, participă la diverse acțiuni promoționale și își onorează contractele pe care le are în derulare.

Ziua de joi a fost ocupată cu o acțiune de promovare pentru Banca Transilvania, noul partener de imagine al campioanei de la Roland Garros.

La final, Simona s-a fotografiat alături de un tinerel și a pus fotografiile pe Instagram. La rândul lui, junele a împânzit Facebook-ul cu noua „cucerire”.

Numele tânărului este puțin cunoscut publicului larg, dar în tenis are faimă. Unii îl cunosc de fost junior talentat, alții îl descriu ca pe un personaj a cărui mare calitate este 'spatele' puternic.



Simona Halep, încadrată de Ciorcilă senior și de Ciorcilă junior

Convocat de Pavel la Cupa Davis

Numele lui este Patrick Ciorcilă, 22 de ani, și era prezentat ca o mare speranță a tenisului românesc. A abandonat sportul alb (cel mai sus a fost pe locul 534, în 2014), pentru a se dedica studiilor, după ce a constatat că rezultatele în tenis nu vin așa ușor.

În 2013, pe când Simona Halep se zbătea să răzbească în Top 20, Patrick Ciorcilă se afla în circuitul echipei de Cupa Davis, fiind convocat la meciurile cu Finlanda şi cu Olanda de căpitanul nejucător Andrei Pavel.

A evoluat și în calificări la Openului României, pierzând la ucraineanul Serghei Stahkovsky, scor 3-6, 5-7. Atunci, Libertatea a stat la povești cu tânăra speranță. Patrick a început tenisul la 4 ani. A încercat și cu fotbalul, dar n-a reușit. Este fanul echipei 'U' Cluj.

Tatăl lui Patrick este director la Banca Transilvania, fapt care l-a ajutat în carieră, mai ales financiar, iar mama lui este patroană a unui şcoli de tenis. Clujeanul îl are idol pe Rafael Nadal, dar s-a fotografiat mândru și lângă Roger Federer.

Ciorcilă a fost cel mai bun jucător profesionist din lume la 16 ani şi între primii 10, la vârsta de 17 ani. N-a ținut pasul cu tenisul mare, iar acum a rămas cu amintirile.

Spunea că le admiră pe Rihanna şi pe Antonia. 'Pe Antonia chiar aşa vrea s-o cunosc, îmi place mult de ea, dar nu ştiu dacă am şanse. Nu am prietenă. Cine vrea, să mă contacteze pe Facebook', se destănuia Patrick, pentru Libertatea.

Citește și:

Tânărul jucător de tenis Patrick Ciorcilă munceşte cinci ore pe zi şi are gânduri mari | E fan Rihanna şi Antonia!