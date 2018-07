Noua arenă care se va ridica în locul „Templului' va avea 30.500 de locuri și va găzdui evenimente pentru nivelul de clasificare UEFA 4.

Iată comunicatul Companiei Naționale de Investiții.

Compania Nationala de Investitii (institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) a semnat ieri, 18 iulie 2018, contractul privind proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Stadion Steaua' din Bulevardul Ghencea, nr. 45, Sector 6, Bucuresti, cu Asocierea Constructii Erbasu S.A. & CONCELEX S.R.L & TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.

In urma demararii procedurii de achizitie publica privind atribuirea contractului prin publicarea anuntului nr. 183812 din 23.03.2018, au fost depuse doua oferte din partea a doua asocieri ai caror lideri sunt reprezentati de societatile CONSTRUCtII ERBAsU S.A. si PORR CONSTRUCT SRL.

Potrivit ofertei castigatoare, valoarea contractului este de 210.067.331 lei fara TVA, cote si taxe, urmand ca, pana la data organizarii Campionatului European de Fotbal EURO 2020, la Bucuresti, stadionul sa indeplineasca criteriile in vederea asigurarii conditiilor de antrenament pentru echipele participante.

In perioada imediat urmatoare va fi emis ordinul privind inceperea serviciilor de proiectare si obtinere a avizelor si autorizatiilor aferente constructiei noii arene.

In acest moment, se afla in curs de finalizare componenta de proiectare privind contractul de desfiintare a actualei arene din bd-ul Ghencea nr 45.

Noua arena va avea o capacitate de 30.500 locuri si va indeplini criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competitii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4. Astfel, arena va beneficia de un teren de fotbal, cu o lungime de 122 m si o latime de 68 m, prevazut cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare si drenaj, spatii pentru echipe si oficiali (vestiare pentru sportivi si arbitri, sali de incalzire indoor, spatiu de recuperare si sala de forta, punct de prim ajutor etc.), spatii pentru mass-media (boxa, sala de conferinte, zona de flash interviu etc.), 300 de locuri dedicate persoanelor cu dizabilitati, spatii de cazare pentru sportivi (24 de camere), un muzeu al clubului sportiv, spatii administrative si spatii dedicate publicului (magazine, zona food). in plus, noua arena va putea gazdui si competitii sportive de rugby.

Lucrarile vor fi finantate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii, in conformitate cu prevederile OG 25/2001, privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. – S.A., cu modificarile si completarile ulterioare.

* * *

Prin Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se vor realiza obiectivele de investitii necesare derularii EURO 2020 la Bucuresti.

La aceasta data pentru stadionul Arcul de Triumf a fost finalizata procedura de achizitie publica privind lucrarile de executie. in prezent, procedura se afla in perioada in care operatorii economici pot depune contestatii, termenul estimat pentru semnarea contractului de executie fiind 24 iulie 2018.

Pentru stadionul Rapid, procedura se afla in perioada de evaluare a ofertelor in vederea semnarii contractului de proiectare si executie.

Pentru Stadionul Dinamo a fost finalizata procedura de achizitie privind servicii de proiectare – studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate, contract semnat pe 18 iulie 2018.