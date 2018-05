Cristian Țopescu avea dosar de Securitate. ”M-au trădat, poate, prietenii în care am crezut? Ce să le zic acum, după atâta timp, să-i strâng de găt? N-am turnat, eu m-am ocupat de sport”

Țopescu pretindea că n-a fost ”acostat” de Securitate.

”Nu am dosar. Mi-a zis Mircea Dinescu, de la colegiul lor cu studierea arhivelor, să mă duc să-l văd. De ce s-o fac? Să aflu că m-au trădat, poate, prietenii în care am crezut? Ce să le zic acum, după atâta timp, să-i strâng de găt? N-am turnat, eu m-am ocupat de sport”, a declarat Țopescu, în 2007.

Cunoscutul comentator Cristian Țopescu (81 de ani), ”vocea de aur” a tuturor marilor succese ale sportului românesc din anii 70-90, a murit azi, 15 martie, la Spitalul Elias din Capitală.

Fostul comentator sportiv suferea de mai multe afecţiuni cronice, printre care şi diabet. El a suferit un stop cardio-respirator. Cristian Ţopescu avea 81 de ani şi a fost comentator sportiv şi politician, fiind ales senator de Bucureşti, în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008.

Între 1964 şi 2004, Cristian Ţopescu a lucrat în Televiziunea Română, îndeplinind mai multe funcţii, de la reporter sportiv, director al ziarului Prosport, realizator de emisiuni şi comentator, la redactor şef pe secţia de sport şi director general adjunct.

Anul trecut, în luna martie, reputatul comentator a primit din partea lui Klaus Iohannis ordinul “Steaua României” “în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate, pentru dăruirea şi devotamentul cu care a susţinut şi promovat valorile sportului naţional, pentru intuiţia, căldura şi erudiţia cu care a comentat performanţele sportului românesc”.