„Această substanță este absolut stranie pentru mine, este chiar absurdă, ca drog pentru îmbunătățirea performanței. Cel puțin în cazul Simonei. Atenție! Este un medicament care poate avea efecte secundare, o eventuală mărire a capacității de efort”, a declarat CTP pentru Libertatea, explicând că Halep nu avea nevoie de un stimulent: „Acela a fost punctul ei forte, ea este o maratonistă. Nu asta a fost problema ei, ci coloana, unde are hernie de disc, are probleme cu genunchiul, cu ruptura musculară… La ce să o ajute această substanță pe Simona?”.

Gazetarul a subliniat că Roxadustat, substanța găsită în corpul sportivei în vârstă de 31 de ani, „se prescrie la cei grav bolnavi”.

„Un medicament pe care îl iei numai în ultimă instanță, cu niște efecte adverse groaznice. Deci, poți să faci hipertensiune pulmonară, cheaguri de sânge, greață, vertijuri. Cum să îți asumi riscul acesta pentru că îți crește puțin capacitatea, când poate să îți vină rău pe teren?”, a spus CTP.

Cristian Tudor Popescu a mai precizat că acest caz îi aduce aminte de cel al fostei gimnaste Andreea Răducan, care a câștigat medalia de aur la individual-compus la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000, dar a fost prinsă dopată cu Nurofen, medicament împotriva febrei şi tusei, care conținea o substanță interzisă.

Eu o cred pe Simona Halep. I-am văzut atitudinea în tenis, pe teren, în viața sportivă și nu pot să cred că recurgea la mizeria asta de medicament pentru o ipotetică creștere de rezistență de care nici nu avea nevoie. Nu se potrivește nici rațional, nici uman. Mi-a fugit gândul la Andreea Răducan. Cum i-a ajuns efedrina aceea în sânge din cauza acelui doctor Oană. CTP, pentru Libertatea:

Când a fost Halep depistată pozitiv

Simona Halep, 31 de ani, a anunţat vineri, 21 octombrie, pe Instagram, că a fost depistată pozitiv, după un control antidoping efectuat la US Open 2022, cu o substanţă interzisă, Roxadustat.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare șoc al vieții mele”, a scris fostul număr 1 mondial WTA, care a precizat că „voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă”.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu, în temeiul articolului 7.12.1 din Programul antidoping de tenis. ITIA a trimis jucătoarei o notificare preinculpare cu privire la o încălcare a regulilor antidoping pe 7 octombrie, potrivit publicației de specialitate TennisTonic.

Simona Halep a contestat prima probă, dar și rezultatul eșantionului B a ieșit tot pozitiv, astfel că a fost suspendată provizoriu de la toate competițiile sportive.

Simona Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, nu a mai jucat niciun meci de la US Open.

