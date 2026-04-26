Lucrează ca paznic și câștigă 238 de euro pe lună

Realitatea de la fața locului contrastează însă puternic cu propaganda strălucitoare de pe YouTube. Deși a găsit benzină și gaze mai ieftine, Vladimír lucrează acum ca paznic pe un salariu lunar de 21.000 de ruble (aproximativ 238 de euro).

După ce plătește în jur de 43 de euro pentru electricitate, îi rămân mai puțin de 200 de euro pentru un trai în care prețurile la alimente sunt similare cu cele din Cehia sau din restul Europei.

Adaptarea i-a fost facilitată de alți emigranți cehi cu povești cel puțin bizare.

Printre ei se numără Petr Michalů, condamnat în trecut pentru complicitate la infracțiuni, care, după ce a strâns bani de la cehi pentru „viața în Rusia”, a fost arestat, expulzat și a ajuns să lupte în Donețk (cumpărându-și ulterior ieșirea de pe front tot din donații).

Crunta realitate

Un alt personaj este YouTuberul František Karel Ladislav, care laudă Rusia online, dar cere constant donații.

Deși pe rețelele sociale unii propagandiști, precum deputatul ceh Jakub Zieba, prezintă Rusia ca pe un paradis, realitatea lui Gruncl arată altfel.

Fotografiile îl surprind alături de un alt „patriot”, șoferul de TIR Václav Herzinger, gătind la bustul gol într-o bucătărie murdară și dărăpănată, trăind „valorile tradiționale” pe propria piele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE