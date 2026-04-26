Șofer obligat să conducă mașina până la secția de poliție și să o abandoneze acolo

O bombă artizanală a explodat sâmbătă seara, în jurul orei 22.30, în fața unei secții de poliție din Dunmurry, o suburbie a orașului Belfast. Dispozitivul, confecționat dintr-un cilindru de gaz comprimat, a fost detonat în timp ce poliția evacua locuitorii din zonă, a declarat duminică adjunctul șefului poliției, Bobby Singleton, citat de Associated Press.

„Acest incident demonstrează că, deși dispozitivul poate nu a fost sofisticat sau de mari dimensiuni, imprevizibilitatea sa a fost extrem de periculoasă. Folosirea unui astfel de dispozitiv împotriva poliției, într-o zonă locuită, este o nebunie absolută”, a spus Singleton.

Atacul a avut loc după ce atacatorii au oprit un șofer de livrări, i-au plasat bomba improvizată în vehicul și i-au ordonat să o transporte până la secția de poliție.

„Dispozitivul a fost trimis pentru a ucide ofițeri și pentru a provoca daune maxime într-o zonă rezidențială”, a declarat Brendan Mullan, președintele Consiliului de Poliție din Irlanda de Nord.

El a adăugat: „Oamenii și-au exprimat clar voința atunci când au aprobat cu o majoritate covârșitoare Acordul de la Belfast din 1998. Astfel de acte de violență nu-și au locul într-o societate dedicată păcii”.

Noua IRA este suspectată de atac

Poliția afirmă că incidentul din Belfast, în care nimeni nu a fost rănit, demonstrează că „intenția criminală încă există” în rândul grupărilor paramilitare. Anchetatorii au declarat că suspectează implicarea Noii IRA și tratează incidentul ca pe o tentativă de omor, potrivit The Guardian.

Bobby Singleton, adjunctul șefului poliției din Irlanda de Nord, a declarat că mașina care a explodat a fost „deturnată” într-un mod care prezintă similitudini cu un atac asupra secției de poliție din Lurgan, din luna martie. Atunci, doi bărbați mascați au forțat un alt șofer de livrări, sub amenințarea armei, să transporte o bombă improvizată la o secție de poliție. Aproximativ 100 de locuințe au fost evacuate, iar poliția a detonat controlat dispozitivul.

„Ca urmare a acestui fapt, ipoteza noastră de lucru inițială este că acesta ar putea fi foarte bine opera Noii IRA, care și-a asumat responsabilitatea pentru atacul din Lurgan”, a spus el.

Întrebat dacă nivelul de amenințare teroristă din Irlanda de Nord – aflat în prezent la „substanțial” – ar trebui reevaluat, Singleton a spus: „Evident, dispozitivul din Lurgan nu a funcționat, dar cred că putem vedea că asta s-a datorat probabil mai mult norocului decât oricărui alt factor. Evident, noaptea trecută ne reamintește de intenția și capacitatea criminală care încă există și care este folosită în mod regulat împotriva ofițerilor noștri, așa că este vital să rămânem vigilenți pentru a ne asigura nu doar siguranța noastră, ci și a comunității în general”.

Importanța Acordului de la Belfast și ce urmărește IRA

Acordul de la Belfast, semnat în 1998 și cunoscut adesea sub numele de Acordul din Vinerea Mare, a pus capăt în mare parte deceniilor de violență dintre grupările republicane, care se opuneau stăpânirii britanice, și cei care doreau menținerea legăturilor cu Regatul Unit.

Acest document istoric a reușit să pună capăt unui conflict sângeros de trei decenii, stabilind un cadru politic bazat pe colaborare și respect reciproc.

Elementul central al acordului este sistemul de guvernare prin împărțirea puterii, care obligă partidele unioniste și cele naționaliste să administreze regiunea împreună, asigurându-se astfel că nicio comunitate nu este marginalizată. De asemenea, acordul a introdus principiul consimțământului, care stipulează că statutul constituțional al Irlandei de Nord se poate schimba doar prin voința majorității cetățenilor săi, exprimată prin vot.

Un alt aspect esențial a fost recunoașterea dreptului locuitorilor de a se identifica drept britanici, irlandezi sau ambele, oferindu-le acces la cetățenie dublă. Pe lângă structurile politice, tratatul a vizat demilitarizarea societății, eliberarea condiționată a deținuților politici și reforma profundă a forțelor de poliție pentru a reflecta diversitatea întregii populații. Prin aceste măsuri, Acordul de la Belfast a transformat radical realitatea din teren, înlocuind violența cu dialogul democratic.

Cu toate acestea, grupările disidente care se opun procesului de pace continuă să organizeze atacuri sporadice.

Poliția din Irlanda de Nord consideră că gruparea paramilitară „Noua IRA” este responsabilă pentru atacul de sâmbătă seara, din Belfast. „Noua IRA” respinge Acordul de la Belfast și continuă să folosească violența pentru a încerca să obțină o Irlandă unită.

