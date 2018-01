CSM București încearcă miercuri calificarea în optimile CEV Cup. Miracol nu s-a întâmplat la Ekaterinburg, trupa română fiind eliminată

CSM București încearcă miercuri calificarea în optimile CEV Cup. E nevoie de un miracol la Ekaterinburg, la returul din Rusia.

ACTUALIZARE 10 ianuarie: CSM București a ratat calificarea în optimile de finală ale CEV Cup. După 0-3 în meciul tur, de la București, cu Uralocika Ekaterinburg, în returul din Rusia scorul este 2-1 la seturi pentru CSM București.

„La primul meci eram nouă, nu știam fetele, ele nu mă știau pe mine, situația era diferită. Acum, după o lună, ne cunoaștem mai bine, am reușit să ne îmbunătățim jocul. Am avut speranțe mari pentru acel meci, iar acum sunt și mai mari. Îmi doresc să jucăm la cel mai înalt nivel și să venim acasă cu o victorie. Nu cred că ar fi o surpriză să câștigăm, am jucat slab în primul meci, dar noi suntem o echipă foarte, foarte bună. Nu ar fi un miracol să ne calificăm, antrenorul ne repetă asta mereu. O calificare ar însemna enorm pentru mine. E important să mergem mai departe, ne promovăm pe noi, ca sportive, echipa, dar și voleiul din România, care este de nivel foarte înalt, iar lumea din Europa nu prea știe asta”, a mai spus Brakocevic, MVP-ul sezonului 2012-2013 din Liga Campionilor.

Colega ei, Ioana Baciu, îi îndeamnă pe fani să le susțină și le promite că echipa va arăta cu totul altfel față de meciul de la începutul lunii decembrie. „Suntem foarte optimiste, ne dorim foarte mult această victorie. Suntem pregătite pentru meci, mult mai pregătite decât la cel de acasă. Sperăm să surprindem plăcut. O să fim pe teren ca niste tigroaice. Sperăm să nu-i dezamăgim pe fani. Îi rog ne urmărească și să fie alături de noi. Ne dorim foarte mult și noi chiar credem în calificare”, a mărturisit voleibalista CSM București și a echipei naționale.

CSM București încearcă miercuri calificarea în optimile CEV Cup. Ferhat Akbaș visează la semifinale

Deținătorul recordului mondial pentru cele mai multe victorii consecutive în voleiul feminin (73 succese cu Vakifbank Istanbul), tehnicianul Ferhat Akbaș spune că a munca asiduă depusă în ultimă lună va da roade la meciul retur și CSM București se poate impune în „setul de aur” (victorie cu 3-0 sau 3-1 și apoi câștigarea unui alt set decisiv până la 15 puncte).

„Mergem să jucăm setul de aur, acolo putem și să câștigăm și să pierdem. Trebuie să recuperăm ce am pierdut în primul joc și să luptăm până la final. Am modificat sistemul de joc și vom vedea dacă rezultatul va fi sau nu pozitiv, un lucru este sigur, vom da totul pe teren în Rusia. Pe hârtie poate fi o surpriză să mergem noi mai departe, dar va fi o luptă și este o posibilitate reală. Fetele cred în această calificare, am muncit mult și vor veni și rezultatele”, spune antrenorul.