CSM București – Krim Ljubljana, în grupele principale ale Ligii Campionilor. Elizabeth Omoregie: ”Va fi un moment emoționant”

După patru ani petrecuți la Krim Ljubljana, Elizabeth Omoregie a acceptat provocarea de a părăsi reprezentanta Sloveniei cu destinația CSM București, formație cu aspirații mult mai mari la nivel european. Sorții au făcut ca cele două echipe, CSM și Krim, să se afle sâmbătă față în față în Main Round-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, în ceea ce va reprezenta un moment aparte pentru coordonatoarea de joc de 22 de ani.

„Va fi un moment special și cred că, de asemenea, va fi emoționant pentru mine. Așa cum știm, Krim a fost primul meu club profesionist din carieră și am de acolo multe amintiri. Va fi ciudat să joc împotriva lor, să îmbrac alt tricou, dar asta e viața și acum sunt concentrată pe echipa mea. Meciul nu va fi ușor, Krim are o echipă tânără, are câteva jucătoare accidentate, dar suntem la același nivel din punct de vedere al accidentărilor. Știm cât de dificilă e situația noastră acum la echipă. Cred că fiecare secundă va fi foarte importantă, iar noi va trebui să începem bine jocul și să continuăm la fel până la final”, a declarat Elizabeth înaintea partidei.



Pentru ea, Krim nu mai are niciun secret, având în vedere că le știe pe majoritatea componentelor campioanei Sloveniei. „Cred că punctul lor forte este apărarea. Antrenorul va pregăti defensiva foarte bine, cunoaște multe din jucătoarele noastre balcanice și cred că apărarea este obiectivul lor. Trebuie să fim concentrate 60 de minute, cred că ar trebui să muncim mai mult împreună, să ne bucurăm mai mult și să aducem mult mai multă energie în teren”.

După victoria cu CSM București din etapa trecută, Gyor pare favorită certă la câștigarea grupei. În acest context, lupta pentru locul doi devine una aprigă, în care celelalte formații sunt implicate. Legat de acest subiect, Elizabeth Omoregie spune. „Cred că nu va fi ușor. Thuringer este de asemenea o echipă bună, au o echipă de lupătoare, deci nu vor meciuri ușoare cu ele. Toată lumea vrea să câștige împotriva noastră, iar acest lucru face misiunea de două ori mai grea pentru noi.'



Victoria cu Krim Ljubljana nu este importantă doar în economia clasamentului Grupei a 2-a, ci și din punct de vedere al moralului echipei. Elizabeth Omoregie așteaptă suporterii alături de CSM București, ca de fiecare dată în meciurile europene. „Noi, ca și echipă, avem nevoie de această victorie. Cred că va fi foarte important ca suporterii să fie în sală și să ne ajute, să facă meciul mai ușor. Știm că Sala Polivalentă este de fiecare dată plină și că indiferent de ce se întâmplă sunt alături de noi. Sper că fanii vor veni din nou și ne vor ajuta să câștigăm”.



S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile din Ligă

CSM București are două întâlniri extrem de importante pe teren propriu, în Liga Campionilor, în luna februarie. Astfel, pe 2 februarie, de la ora 17.00, 'tigroaicele' întâlnesc pe Krim, în Sala Polivalentă din Capitală, iar tichetele se pot achiziționa online, accesând linkul https://www. csmbucuresti.ro/bilete . Cel mai ieftin bilet costă 30 lei (la peluză), iar cel mai scump 120 lei (la lojă). Iubitorii handbalului mai au parte de încă un meci în Liga Campionilor la București, duelul stelar cu Gyor, programat la 23 februarie, ora 16.30, tot la Sala Polivalentă. Și tichetele pentru acest joc au fost puse în vânzare pe site-ul oficial al clubului și pot fi cumpărate la prețuri identice cu cele pentru partida cu Krim Mercator.

Gyor – CSM București 36-27, în Liga Campionilor. 'Galacticele' României, măturate! Cupa EHF: oltencele, 'perpelite' cu Vegeta