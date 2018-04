Cu cine votează AJF Bacău, la alegerile de pe 18 aprilie. Moldovenii îl reneagă pe Răzvan Burleanu.

Născut în Bacău, actualul președinte de la ”Casa Fotbalului”, Răzvan Burleanu, nu va fi votat de către oamenii lui, la alegerile de miercuri.

”AJF Bacau voteaza IONUT LUPESCU RESPECT. Despre acest cuvant se vorbeste in fotbalul mare, in fotbalul in care milioanele de euro curg precum apa de la robinet. Un cuvant pe care-l regasim si in sloganul UEFA, forul care guverneaza fotbalul de pe “Batranul Continent”. Si chiar si pe tricourile fotbalistilor ale caror echipe evolueaza in competitiile organizate de autoritatea de la Nyon. DA, despre asta este vorba. Despre RESPECT, atat in fotbalul mare, dar mai ales in fotbalul amator. Pentru ca celor “mici” nu li se da importanta cuvenita, desi sunt baza piramidei, am convenit, dupa o intrebare pusa mai marilor Asociatiei Regionale de Fotbal din Westfalia, partenerul nostru din tara campioanei mondiale, ca macar odata la patru ani, sa-i consultam si pe acestia in privinta alegerilor pentru functia de presedinte al FRF. Asadar, prin grija secretarului general al AJF Bacau, din cei 43 de membri afiliati, au raspuns, in scris, solicitarii noastre, un numar de 37 de cluburi si asociatii sportive. Dintre acestea, 32 si-au exprimat optiunea pentru Ionut Lupescu, 3 pentru Razvan Burleanu, un vot a primit Marcel Puscas, iar un singur club s-a abtinut. In atari conditii, in sedinta Comitetului Executiv al AJF Bacau, din data de 13 Aprilie, cu unanimitate de voturi s-a hotarat ca mandatul forului bacaun pentru AG din 18 Aprilie, in privinta Presedintelui, sa fie IONUT LUPESCU”, susțin oficialii băcăuani.