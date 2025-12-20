Dispariția acesteia vine să adâncească o suferință deja greu de dus, mai ales că mama a fost unul dintre cei mai apropiați și importanți oameni din viața Mihaelei.

O familie unită, marcată de disciplină și sport

Mihaela Rădulescu provine dintr-o familie în care rigoarea, sportul și educația au fost valori fundamentale. Atât mama sa, Marilena Țiganu, cât și tatăl, Florin Țiganu, au fost, pentru o perioadă, arbitri oficiali de raliu, fiind implicați activ în organizarea și desfășurarea competițiilor auto. Vedeta a povestit în repetate rânduri că o mare parte din copilăria ei s-a desfășurat „pe la raliuri”, într-un mediu dominat de adrenalină, reguli stricte și responsabilitate.

„La 16 ani am condus prima dată, Dacia familiei, într-o pădure, pe un drum neasfaltat – tocmai participasem la un raliu tehnico-aplicativ, la Tg. Mureș, în calitate de copilot, iar pilotul era… mama.

Am petrecut mult timp pe la raliuri, pe margine, pentru că a fost o vreme când ambii mei părinți erau arbitri oficiali și mă luau cu ei. Tata a organizat câteva ediții ale raliului Ceahlăul, asta după ce au interzis denumirea lui inițială de raliul Mănăstirilor (pe macadam și asfalt).

Îmi plăceau mașinile și abia așteptam să iau carnetul. Cred că cel mai în detaliu îmi amintesc mașina bunicului meu, când eram mică, o Pobeda uriașă, care era senzația orașului Piatra-Neamț”, a povestit Mihaela Rădulescu pentru iasirally.ro.

Ulterior, mama Mihaelei Rădulescu a ales o carieră didactică și a devenit profesoară de limba și literatura română în Piatra-Neamț, meserie pe care a practicat-o cu pasiune și dedicare. Educația a avut, astfel, un rol esențial în formarea viitoarei vedete TV.

Mihaela Rădulescu, o copilărie fără răsfăț

Crescută într-o familie de profesori și sportivi, Mihaela Rădulescu nu a avut parte de o copilărie „roz”. Tatăl său, adept al disciplinei și al sportului, și-a crescut copiii în spiritul rigorii și al performanței. Mihaela nu s-a jucat cu păpuși și nu a fost răsfățată, iar de la vârsta de doar 5 ani a început gimnastica de performanță.

Până la 18 ani nu s-a fardat, iar preocupările sale au fost exclusiv legate de școală și sport. Antrenoarea sa, Georgeta Donici, spunea despre Mihaela că era o sportivă extrem de perseverentă, cu un psihic puternic, calități care aveau să o ajute mai târziu și în cariera publică.

„Din doi părinți profesori, n-aveam cum să greșesc fundamental sau să o iau pe vreun drum greșit, dimpotrivă. Și le sunt recunoscătoare pentru tot, mai ales pentru ce nu-mi convenea când nu înțelegeam de ce mă certau. Acum înțeleg tot și îi iubesc și mai mult”, povestea vedeta.

Pierderea părinților, o rană care nu se închide

Florin Țiganu, tatăl Mihaelei Rădulescu, a murit în 2014, după o luptă grea cu cancerul. După această pierdere, vedeta a decis să o aducă pe mama sa la Monaco, unde locuia alături de Felix Baumgartner. Marilena Țiganu nu s-a putut adapta însă la viața de acolo și a ales să se întoarcă în România, aproape de prietenele ei și de locurile dragi.

Moartea mamei, survenită la câteva luni după dispariția lui Felix Baumgartner, reprezintă o încercare extrem de dură pentru Mihaela Rădulescu. Rămasă fără ambii părinți și fără partenerul de viață, vedeta se confruntă acum cu un cumul de pierderi care îi marchează profund existența.

În spatele imaginii de femeie puternică și sigură pe sine se află o poveste de viață construită pe disciplină, sacrificii și durere, iar aceste momente arată cât de fragil poate fi, uneori, chiar și cel mai puternic om.

