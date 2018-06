EXCLUSIV | Unde pleacă antrenorul Daniel Isăilă, după ce a renunțat să mai pregătească naționala U21: preia Al Hazm, din Arabia Saudită

ACTUALIZARE. Daniel Isăilă va prelua echipa Al-Hazm. El va fi ajutat de antrenorul de portari Gabriel Kajcsa. ”Isă” l-ar fi dorit pe Dumitru Stângaciu, însă fostul goalkeeper are o problemă la genunchi și trebuie să se opereze. Al-Hazm, din Ar Rass, a promovat de pe poziția a doua în prima ligă Arabia Saudită.

Contractul lui Isăilă cu FRF se va încheia amiabil.



”Este cea mai grea decizie din cariera mea! Am lucrat extraordinar aici. Mulţumesc Federaţiei Române de Fotbal pentru şansa pe care mi-a oferit-o în 2016, iar acum, pentru înţelegere. De asemenea, le mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat, oameni din federaţie sau din staff. Jucătorilor le urez succes şi sper să se califice la turneul final, pentru că merită să fie acolo. Sunt nişte băieţi extraordinari, talentaţi şi muncitori. Mulţi dintre ei vor ajunge la echipa mare în viitor. Voi fi suporterul lor numărul unu de acum încolo! Hai, România!”, a declarat Daniel Isăilă.

În vârstă de 45 de ani, Daniel Isăilă a preluat selecţionata U21 în decembrie 2016 şi a strâns pe banca acesteia 6 meciuri oficiale, toate în preliminariile EURO 2019. Isăilă lasă echipa neînvinsă în Grupa 8, cu 3 victorii şi 3 egaluri şi cu şanse de calificarea la turneul final de anul viitor.

Şi antrenorul secund al lotului U21, Nicolae Constantin, va părăsi staff-ul, pentru a-l urma pe Daniel Isăilă.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, în urma consultărilor care vor avea loc în cadrul şedinţei Comisiei Tehnice, va înainta preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, propunerile pentru viitorul selecţioner al reprezentativei Under-21.

“Este adevărat. Voi pleca la sfârşitul acestei luni la o echipă din zona Golfului. Nu vă pot oferi momentan numele ei deoarece o să dea clubul respectiv cât mai curînd un comunicat. Am primit această ofertă în urmă cu o lună de zile şi am anunţat imediat conducerea FRF. Ca să vă spun sincer, am făcut şi eu la fel ca Dan Petrescu. Am cerut din ce în ce mai mult, dar până la urmă arabii mi-au acceptat tot. Îl voi lua cu mine în staff de la naţionala de tineret doar pe Nae Constantin. Echipa pe care o voi antrena este nou promovată. Nu ştiu cine o să vină în locul meu la U21, dar dacă voi fi întrebat o să le dau o sugestie celor de la FRF”, a spus Daniel Isăilă, pentru www.fanatik.ro.