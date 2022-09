Medvedev a fost eliminat în optimile turneului de la Metz de Stan Wawrinka (37 de ani, 284 ATP), scor 4-6, 7-6(7), 3-6.

La 2-0 pentru elvețian, în setul decisiv, jucătorul rus a trimis în aut un retur simplu. Nervos pe greșeală, Medvedev a izbit racheta de hard, iar spectatorii din tribune au început să îl huiduie.

Fostul lider mondial a reacționat neadecvat și s-a lansat într-o serie de gesturi grosolane. A comparat reacția tribunei cu gesturile unei maimuțe. S-a strâmbat și apoi le-a făcut semn celor din tribune cu au probleme la cap!

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd – by calling them monkeys (?) – after they boo him for throwing his racket…



If theres one thing you dont do towards a French crowd, its provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF