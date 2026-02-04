Danylo Yavhusishyn a devenit ozeki în decembrie 2025

Yavhusishyn a câștigat luna trecută al doilea titlu consecutiv la Turneul de Sumo de Anul Nou din Tokyo, iar o victorie în competiția din martie l-ar putea promova la rangul de yokozuna, cel mai prestigios în acest sport tradițional, relatează AFP.

Cunoscut sub numele de ring Aonishiki, Yavhusishyn a urcat rapid în ierarhie, devenind ozeki, al doilea cel mai înalt rang din sumo, în decembrie 2025, la doar câteva luni după debutul său profesionist în iulie 2023.

„Dorința de a deveni mai puternic și de a obține un rang mai înalt este motivația mea”, a declarat acesta, miercuri, reporterilor, după un antrenament.

„Este ceea ce mă face să mă trezesc în fiecare dimineață și ceea ce mă ghidează în fiecare zi”.

Yavhusishyn a devenit o figură notabilă într-un sport care, de-a lungul secolelor, a avut doar 75 de yokozuna, toți născuți fie în Japonia, Statele Unite sau Mongolia. Acesta ar putea fi primul maestru sumo de origine europeană din istorie.

Născut în centrul Ucrainei, a început să practice sumo la vârsta de șapte ani, iar la 17 ani era deja campion național. După invazia Rusiei din 2022, s-a mutat mai întâi în Germania, apoi în Japonia, unde a început noua etapă a vieții sale.

Legătura lui Danylo Yavhusishyn cu familia și prietenii este puternică

Legătura cu familia și prietenii din Ucraina rămâne puternică, în ciuda distanței.

„Vorbesc cu părinții mei în fiecare zi, iar succesul meu în sumo este urmărit cu interes acasă”, a spus Yavhusishyn.

„Prieteni, fostul meu antrenor de sumo și mulți alții urmăresc fiecare meci. Când câștig un titlu sau chiar un meci, mă contactează și asta îmi dă mai multă motivație să muncesc din greu”.

În competiția din ianuarie, Aonishiki a triumfat într-un final dramatic, aruncând la sol rivalul Atamifuji în playoff-ul ultimei zile. Acum se pregătește intens pentru următorul turneu, cu antrenamente zilnice.

„Am învățat multe din cele două victorii ale mele, dar cred că în martie voi înțelege cu adevărat semnificația lor”, a explicat el.

„Prima victorie a fost un sentiment de fericire pură, dar după a doua, sentimentul de ușurare a fost mai puternic. A fost o experiență diferită”, a adăugat tânărul luptător.

Popularitatea sumo-ului este în creștere

Popularitatea sumo-ului este în creștere, potrivit AFP, atât în Japonia, cât și în străinătate.

Yavhusishyn sprijină extinderea globală a sportului: „Am auzit că sumo-ul devine mai popular în străinătate, și ca luptător, mă bucur dacă mai mulți oameni vor să afle despre el”.

„Nu întotdeauna cel mai mare sau cel mai puternic câștigă – este un sport echilibrat, în care oricine poate învinge”, a explicat el, subliniind atracția universală a acestui sport tradițional japonez.

