În finala A a Cupei României, David Popovici a fost cronometrat cu timpul 47 sec 85/100, fiind cu două secunde şi jumătate mai rapid decât al doilea clasat, Mihai Gergely (CSM Constanţa), înregistrat în 50 sec 34/100. Pe locul trei s-a clasat Constantin George Alexandru Stoica (CSM Constanţa), 50 sec 44/100.

David Popovici s-a calificat în finală cu al 3-lea timp, 51,37 s, în spatele lui Mihai Gergely și Alexandru Stoica.

„A fost o cursă OK, potrivită stadiului în care ne aflăm. Nu aveam absolut nicio așteptare. Sunt mulțumit că am coborât sub 48 de secunde. În curând, dacă nu mă înșel, o să obțin cele mai multe curse de 100m încheiate în mai puțin de 48 de secunde. Le adun acolo. Singurul target era să înot cât de repede pot” , a declarat David Popovici după cursă.

David Popovici a câștigat finala și de la 100 m fluture cu un timp de de 52,45, el depășindu-i pe Daniel Martin (53,59) și pe Dragoș Ghile, partenerul său de antrenamente (54, 56s).

Sportivul de 18 ani a anunțat că, în 2023, va participa la Trofeo Sette Colli (23-25 iunie), cel mai vechi concurs de înot, și la Campionatele Mondiale (14-30 iulie), unde își va apăra titlurile la 100m și 200m liber,

FOTO: Hepta

Playtech.ro Ce l-a DERANJAT teribil pe Regele Charles, în România! Nu s-a putut abţine, ce s-a întâmplat în Valea Zălanului

Viva.ro Ce pensie are Adrian Năstase. Mulți români nu câștigă banii aceștia în două luni, dar el a dat statul în judecată: 'Este foarte puţin'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Legenda epavei de la Costinești. Milioane de români au admirat-o, dar puțini știu ce s-a întâmplat în realitate

Știrileprotv.ro Putin își construiește un nou buncăr antiatomic. Ce dotări va avea adăpostul amplasat sub cel mai de elită spital din Rusia

Observatornews.ro Un sibian a dat peste o adevărată comoară, la doar o săptămână după ce a primit autorizație pentru detectorul de metale. "A scos un pumn plin de monede"

Orangesport.ro "Nu am fost invitat, că nu sunt iubit". Reacţia lui Ilie Năstase despre vizita Regelui Charles al III-lea în România. Cu ani în urmă s-au cunoscut: "Mi-a zis că nu ştia că sunt român"

Unica.ro Cum arată soția lui Mihai Dedu și ce spune știristul de la PRO TV despre mariajul lor: 'Soția mea e în Pro TV din 1996'