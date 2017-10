Fanii dinamoviști le-au făcut o dedicație muzicală celor cinci fotbaliști-petrecăreți: ”Golăneală, golăneală, matoleală, mahmureală!” | AUDIO

Dinamo este în criză profundă, dar fanii fac haz de necaz. Cei de la Radio Dinamo1948 le-au dat o dedicație muzicală celor cinci fotbaliști-petrecăreți care au învolburat apele în vestiarul formației din Șoseaua Ștefan cel Mare.



Dezamăgit de ultima înfrângere suferită de Dinamo, 0-4, cu Viitorul, luni seară, pe teren propriu, finanțatorul Ionuț Negoiță a dat cărțile pe față și a confirmat beția trasă de Steliano Filip, Sergiu Hanca, Ionuț Nedelcearu, Valentin Costache și Alin Dudea.

„Nu e prima dată când se întâmplă aşa ceva la Dinamo, din câte stiu. Au fost cinci din ce-am aflat. Îmi pare rău de Nedelcearu. Îmi pare rău de Costache. L-am ridicat, e viitorul, în jurul lui construim. Şi tu ce faci, mă, Costache? Stai până la 4 dimineaţa şi în minutul 60 îmi faci ruptură musculară şi mă laşi în 10 oameni după ce am făcut toate schimbările? Îmi pare rău de Hanca…

Dacă sunt tot aceleaşi persoane, înseamnă că n-au învăţat nimic. Sunt extrem de dezamăgit…am încercat într-o lună să strâng vestiarul, dar, în câteva zile, unii dintre ei şi-au bătut joc de tot ce înseamnă Dinamo şi au reuşit să strice acea atmosferă bună. Una e să pierzi 1-0, 2-1, dar să ai atitudine, caracter, determinare.

Când tu îţi pierzi nopţile…unii îşi bat joc…eşti jucător profesionist. Domnul Negoiţă are dreptate. Le-a mărit contractele, ştiu foarte bine. Păi ce să vă mai facă? E lipsă de bun simţ, de caracter…unii au greşit enorm. Eu 10 zile am lucrat să-i aduc pe români şi pe străini la un numitor comun, fiindcă era rupt vestiarul. Ăsta e adevărul, n-am spus-o până acum. Rupt era. Doar eu ştiu de câte ori i-am dus la RIN, la masa rotundă de la etajul 13. A început să se lege, dar în 2-3 zile, ce am început să clădesc într-o lună s-a dus pe apa sâmbetei.”, a declarat Vasile Miriuţă, la conferinţa de presă de la finalul partidei.