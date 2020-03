De Bogdan Cioara (Arad),

”Situația actuală nu este prea bună. Stăm acasă, în fabrică nu se mai lucrează de pe 20 martie și totul este închis pentru următoarele două săptămâni. Ceea ce este strict necesar, anumite contracte, schițe tehnice, se fac de acasă”, a declarat fostul atacant pentru Libertatea.

Așa arată străzile în Wolfsburg, ceea ce se vede din curtea lui Țîrban.

”Nu vă riscați sănătatea, stați în casă”

Țîrban nu știe când se va întoarce în România, dar are un mesaj pentru cei dragi, de acasă.

Nu vă riscați sănătatea, stați în casă. Deși este greu, e mai bine să ne izolăm acum, cât lucrurile pot fi cât de cât controlate. Ioan Țîrban

În trei schimburi la VW, antrenor de old-boys

”La început a fost greu. Primul serviciu pe care l-am avut presupunea să curăț automobile și să le închiriez. Locuiam într-o garsonieră cu baia pe hol, mâncam conserve încălzite pe reșou și făceam naveta 40 de kilometri cu bicicleta”, povestea Țîrban, într-un interviu publicat de Libertatea, anul trecut.

Și-a salvat fiica, și-a rupt piciorul și s-a lăsat de fotbal la 28 de ani

Plecat, inițial în Ungaria, Țîrban a fugit în 1988 în Germania și a reușit să își salveze fetița într-o clinică din Wolfsburg.

La 28 de ani, a vrut să își continue și cariera fotbalistică la echipa locală, care atunci era în liga a treia, antrenată de fostul internațional Horst Hrubesch. Un coechipier i-a rupt piciorul la antrenament, așa că a rămas angajat al fabricii Volkswagen, unde lucrează și azi în trei schimburi.

Ca să-și mențină forma fizică, fostul atacant joacă și antrenează o echipă de old-boys.

Țîrban, al doilea de la stânga, pe rândul de sus.

Geamăna salvată e educatoare

”Fiică-mea a fost salvată. A făcut terapia, trăiește, are 33 de ani, e educatoare. Cealaltă geamănă studiază electrotehnica, iar fiica cea mai mare, profersoară de germană și religie, are 35 de ani, e căsătorită, are doi copii, sunt bunic de două ori. Eu sunt mulțumit că mi-am făcut datoria”, Ioan Țirban, pentru uta-arad.ro.

29.056 de cazuri de pacienți infectați cu Covid-19 sunt în Germania. 123 de persoane au murit.

