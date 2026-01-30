Dinamo a început partida cu un joc ofensiv, iar prima ocazie notabilă a venit încă din debut, când Mărginean a trimis cu capul puțin pe lângă poarta apărată de Bălbărău. În minutul 14, Musi a șutat periculos, dar mingea a trecut din nou pe lângă bara laterală. Francezul Karamoko a avut și el o șansă importantă în minutul 28, însă execuția sa a trecut mult peste poartă.

Petrolul a reușit să creeze prima oportunitate periculoasă abia în minutul 58, când portarul camerunez al lui Dinamo, Epassy, a intervenit la șutul din unghi al lui Chică-Roșă, potrivit GSP.

Gazdele au deschis scorul în minutul 64, prin reușita atacantului D. Armstrong, intrat pe teren cu doar câteva minute mai devreme. În minutul 74, ploieștenii au fost aproape de egalare, însă șutul lui Ricardinho a fost respins spectaculos de portarul dinamovist.

Echipa antrenată de Eugen Neagoe a reușit să restabilească egalitatea în minutul 82, după o fază confuză în care Epassy a ieșit greșit pe o centrare și s-a ciocnit de un coechipier. Mingea a lovit bara și a ajuns la Grozav, care a înscris.

La final, scorul de 1-1 reprezintă o sincopă pentru Dinamo în lupta pentru titlu. Gruparea bucureșteană rămâne pe locul al treilea, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul Ploiești se află pe locul 12, cu 21 de puncte, conform GSP.

Dinamo a aliniat următoarea formulă: Epassy – Sivis (Ikoko 46), K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean (D. Armstrong 54), C. Cîrjan – Alberto Soro (Milanov 67), Karamoko (Al. Pop 90), Al. Musi (Ad. Mazilu 80). Antrenor: Zeljko Kopic.

De cealaltă parte, Petrolul a intrat pe teren cu: Bălbărău – Cr. Ignat (Hanca 81, Prce 90+1), Guilherme Soares, Roche – Ricardinho, M. Dulca (Dongmo 46), Jyry, A. Dumitrescu – R. Pop (Boțogan 82), Chică-Roșă (Grozav 63), V. Gheorghe. Antrenor: Eugen Neagoe.

Arbitrajul a fost asigurat de Iulian Călin, asistat de Romică Bîrdeş și Nicuşor Marin, iar arbitri VAR au fost Radu Petrescu și Valentin Porumbel. Cartonașe galbene: Milanov (68), Alberto Soro (78) pentru Dinamo, respectiv Dongmo (58) pentru Petrolul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE