Etapa surprizelor în Superligă: Dezastru la FCSB! CFR Cluj spulberă campioana

UTA a pierdut, 1-2 acasă contra Rapidului, după două luni în care a reușit cinci victorii și un egal. A picat pe locul 8, dar este mai departe în cărți pentru play-off. Giuleștenii, pragmatici, legați, concentrați, au revenit după ce au fost conduși și chiar puteau câștiga mai clar dacă nu ratau atât în repriza secundă.

Site-ul Superliga.ro scrie că Oțelul Galați „și-a făcut meciul ușor” după doar zece minute având 2-0 contra Csikszereda. Încă un gol, din penalty, după pauză a confirmat traseul modest din deplasări al oaspeților, cu doar patru puncte reușite până acum. Gălățenii nu renunță la visul de play-off, perfect realizabil dacă mențin ritmul.

FCSB vs CFR Cluj 1-4, imensă surpriză. Campioana a început furtunos, sufocant și putea încheia rapid ostilitățile dacă reușea să se desprindă după cum domina terenul. Dar egalarea a venit de nicăieri înainte de pauză, apoi până la final, oaspeții parcă fugeau doar la vale, în timp ce gazdele se opinteau din greu numai la deal. Patru meciuri și patru înfrângeri pentru FCSB în 2026, care, estimează site-ul Superliga.ro, este foarte aproape să rateze în următoarele săptămâni toate obiectivele pe care le-a avut în acest sezon.

Petrolul vs Farul 0-1, dar meciul a fost mult mai spectaculos decât o arată scorul. Per total, o dominare severă a gazdelor, parcă urmărite și de ghinion în ciuda râvnei. Farul a reușit prima victorie după șapte meciuri oficiale și speră la play-off, în timp ce Petrolul are un singur punct câștigat în ultimele cinci meciuri!

Craiova rămâne lider după 23 de runde, trecând cu 2-0 de hopul Botoșani. Putea fi 1-1 în prima repriză, pentru că o dominare copioasă în start a fost urmată parcă de o întoarcere a terenului în favoarea fostului lider. Doar bara s-a opus egalării, apoi oltenii s-au instalat în meci fără griji. Botoșaniul a obținut doar două puncte din ultimele patru partide oficiale, nereușind să marcheze nici măcar o singură dată.

U Cluj a bătut la limită, 1-0 cu Unirea Slobozia, jucând economicos. Ialomițenii sunt imediat deasupra locurilor de baraj, cu ale căror ocupante – Hermannstadt și Petrolul – se vor întâlni în următoarele etape. Va fi tensiune, suntem pregătiți de suspans!

Dinamo a jucat la Sibiu „cartea suferinței și a persistenței”, scrie Superliga.ro, dominând copios teritorial precum FC Barcelona pe vremea tiki-taka. A fost un meci complicat în care Hermannstadt s-a baricadat ca la Rovine și-n care râul, ramul au fost prietenii gazdelor. Diferența de valoare însă s-a simțit spre final, „câinii” câștigând meritat cu 2-1.

Metaloglobus – FC Argeș 0-2, gazdele cedând, ca de obicei, în a doua parte a reprizei secunde din cauza efortului. E clar că retrogradarea pare imposibil de evitat pentru bucureșteni. FC Argeș urcă pe locul 4, uluitor dacă ne gândim la ce calcule de supraviețuire își făcea înainte de startul Superligii.

Etapa surprizelor în Superligă: Dezastru la FCSB! CFR Cluj spulberă campioana
Economistul-șef al BNR critică PSD: Fără consolidare fiscală, România nu mai putea plăti pensii și salarii
Știri România 20:03
Economistul-șef al BNR critică PSD: Fără consolidare fiscală, România nu mai putea plăti pensii și salarii
Un hectar de teren agricol costă în România mai puțin de 10.000 de euro. În Malta, un hectar costă peste 200.000 de euro
Știri România 19:10
Un hectar de teren agricol costă în România mai puțin de 10.000 de euro. În Malta, un hectar costă peste 200.000 de euro
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente"
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Monden

Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras”
Ada Galeș, detalii despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cine i-a fost alături în lupta cu cancerul. „A făcut în așa fel încât să fie totul despre mine"
Stiri Mondene 17:30
Ada Galeș, detalii despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cine i-a fost alături în lupta cu cancerul. „A făcut în așa fel încât să fie totul despre mine”
Politic

Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan pentru situația de la Electrocentrale Craiova
Politică 20:23
Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan pentru situația de la Electrocentrale Craiova
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Politică 17:34
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
