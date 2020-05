De Eduard Apostol,

A fost un idol. Eric ”The King” Cantona. Old Trafford fremăta când francezul călca iarba ”Teatrului Viselor”. Retras într-un mod ciudat de pe gazon, la doar 31 de ani, după ce câștigase 7 titluri naționale în ultimele 8 sezoane pe care le bifase, francezul atât de iubit în Anglia s-a dedicat vieții filmului. Actor, director, producător.

Enigmaticul și controversatul atacant s-a metamorfozat pe platourile de filmare. A divorțat de prima sa soție, iar din 2007 e căsătorit cu actrița franțuzoaică Rachida Brakni. Înainte de nuntă, a colaborat cu ea în două pelicule.

Începând de vineri, îl regăsim pe Eric Cantona în rol principal în ultimul din cele peste 30 de filme ale sale: ”Inhuman Resources”, o producție ce va fi difuzată în rețeaua Netflix cu această denumire, titlul original al peliculei fiind ”Dérapages”.

În noul serial, care are 6 episoade, personajul francezului, Alain Delambre, 57 de ani, este un fost senior executive la Resurse Umane, care, după 6 ani de șomaj, pușcărie și umilințe, ajunge să fie selectat să lucreze în cadrul unei companii prestigioase. El este gata să-și trădeze soția, să fure de la fiicele sale sau să-și rănească ginerele pentru a câștiga serviciul respectiv.

La 53 de ani, Eric e deja un obișnuit în distribuția filmelor

Francezul a ajuns să aibă un nume apreciat în industria cinematografiei, mai ales după aparițiile în peliculele ”Elizabeth”, cu Cate Blanchett, ”French Movie” sau ”Căutându-l pe Eric”.

A avut numeroase apariții și-n show-uri TV, în reclame pentru Nike, Eurostar, Renault sau Paddy Power, în videoclipul lui Liam Gallagher (ex-Oasis) – ”Once”, în miniseriile Eurosport ”Commisioner of Football” și ghidul Paddy Power legat de Brexit.

Omul care i-a adus măreție lui Manchester United



Și acum, după mai bine de două decenii de la retragere, bărbatul de 53 de ani este una dintre figurile iconice ale fotbalului englez, nu doar pentru stilul original în care-și purta tricoul, cu gulerul ridicat, trade mark-ul său devenit o modă, ci pentru că a fost unul dintre oamenii esențiali ce-au revitalizat Manchester United în anii ‘90, sporind măreția acestui club. De altfel, cariera de actor a lui Eric a debutat din vremea când acesta încă era fotbalist activ, în 1995, cu pelicula ”Happiness is in the field”. În acea perioadă, fostul atacant era suspendat din cauză că a atacat și lovit un suporter în mijlocul unui meci.



Mereu marcator, mereu cu gulerul ridicat



Unora le place filmul



Eric nu este singurul personaj din lumea fotbalului care a prins gustul rolurilor din filme. Recent, a fost apariția scurtă a lui Neymar în serialul de succes ”Casa de Papel”. Seria sportivilor care au avut tangență cu cinematografia a fost însă deschisă de marele Pele, cu celebrul său “Drumul spre victorie” și a fost continuată de Zinedine Zidane, David Beckham, Vinnie Jones, John Carew, Neil Paterson și Frank Leboeuf.

Pe plaiurile mioritice, Rică Răducanu a jucat în două filme, “Totul despre fotbal” și “Legiunea străină”, în vreme ce Alexandru Boc a apărut în “Nu filmăm să ne amuzăm”, alături de marii actori Toma Caragiu și Gheorghe Dinică.

