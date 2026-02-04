Libertatea: Eva, ce faci, cum e acasă, la Harghita-Băi?

Eva Tofalvi: Azi-noapte au fost minus 6 grade Celsius, e bine! E zăpadă, pârtiile sunt bune. Sunt deschise și mofetele…

– Ție cum îți merge?

– Cu pensiunea? E mai greu. Am avut oaspeți de Crăciun, de Revelion, a fost frumos. Dar ne descurcăm.

– Se apropie Jocurile Olimpice. Ce facem?

– Nu sunt foarte optimistă! Se fuge foarte tare. Dacă ar fi să mă gândesc la un loc în primii 20, la ștafetă masculin. Iau startul 20 de echipe…

„Să nu ne mai mirăm că ajung tinerii să se omoare unii pe alții”

– Ai avut și tu o sportivă, pe Andreea Mezdrea.

– S-a antrenat cu mine, am fost „secund” la lot. A picat prima sub linia calificării. Cred că a cedat mai mult psihic… În anul olimpic se fuge mai tare… tare rău!

– Tu ai câștigat o etapă de Cupă Mondială, ai fost pe 11 la Nagano și la Vancouver, la 15 kilometri. Crezi că vom ajunge vreodată la medalii, la biatlon?

– Tu crezi? Dacă nu se investește, cazul României, nu avem cum să zicem că ce ne facem, că stau copii nu mai cu ochii în telefon. Mesajul meu este clar și răspicat: nu mai tăiați banii de la sport!

De 10 ani, școlile sportive nu mai primesc niciun ban! Atunci, să nu ne mai mirăm că ajung tinerii să se omoare unii pe alții, cum a fost cazul acela groaznic din Timiș.

– Ai avut o carieră de 30 de ani. Ai mai lua-o de la capăt, dacă ar fi azi?

– Eu am avut noroc că am început sportul în comunism! Și, ți-am mai spus, am ales schi fond dintr-un motiv simplu: cei de la schi alpin nu-mi dădeau echipament gratis, cei de la fond au făcut-o.

– Știu că a început un proiect, în colaborare cu federația internațională,. „Hai la Biatlon”…

– Da, încercăm să atragem tinerii către sport, însă e foarte greu, ți-am spus. În primul rând, statul trebuie să ajute, altfel vom avea și mai mulți copii bolnavi! Din păcate, România nu merge către sport!

– Dacă tot nu vin copii din urmă, am naturalizat. Rusoaica Tolmaceva…

– Pot să înțeleg și asta, dar ideal era să creștem niște fete lângă Anastasia… Dintre băieți, îmi place George Colțea, poate ajunge mai sus.

Echipamentul, de la 1.000 de lei

– Cât de scump e biatlonul?

– Pentru un copil? În jur de 1.000 de lei! Și-l folosește mai mulți ani!

– Un echipament profesionist cam cât ar fi?

– E, acolo doar schiurile sunt 500 de euro. Îți mai trebuie o armă, cartușe, e 3 lei bucata, probabil că tragi 40-50 pe antrenament…

11.000 de euro – premiul pentru o victorie

– Ești singura biatlonistă care a câștigat o etapă de Cupă Mondială. Îți mai amintești premiul de la Hochfilzen, din 2008?

– 11.000 de euro, bani buni. Azi, o victorie în Cupa Mondială aduce cam 20.000 de euro!

– Eva, ai calculat vreodată câți kilometri ai făcut pe schiuri?

– N-am undeva exact. Ar fi cam 40 de kilometri pe zi timp de vreo 30 de ani! Cred că vreo 500.000 de kilometri!