Eva Tofalvi deține cea mai bună clasare pentru România în probele individuale, locul 11 la proba individuală de 15 km, la Nagano 1998 și la Vancouver 2010. La ultima participare olimpică, în 2018, a fost pe 81 la 7,5 km sprint și pe 84 la 15 km.

„N-am avut posibilități pentru schi alpin”

Nici nu împlinise 5 ani când s-a urcat pentru prima dată pe schiuri, acasă, la Harghita-Băi. Și-ar fi dorit să obțină performanțe la schi alpin, dar, din motive financiare, a ales să se antreneze la schi fond, a notat COSR.

„Întotdeauna mi-am dorit să practic schi alpin, nu schi fond, însă nu am avut posibilități. Forțată de împrejurări, am rămas la schi fond. Acest sport este foarte dificil, te solicită foarte mult din punct de vedere fizic. Viața sportivă trebuie să fie exemplară, trebuie să alergi mult, aproape cât un maratonist, să schiezi, să mergi la sala de forță. Nu există restricții la mâncare sau băutură, însă nu poţi exagera din această cauză”, declara Eva, într-un interviu pentru Adevărul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

6 Olimpiade

În 1992, a început să practice biatlonul, iar după 3 ani a fost selecționată la lotul național. În 1997, a debutat în Cupa Mondială la biatlon, iar în 1998, a făcut parte din lotul olimpic care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Nagano.

Au urmat alte 5 Olimpiade, de trei ori fiind portdrapelul delegației României.

În 2008, Eva a câștigat cursa individuală de 15 kilometri din cadrul etapei de Cupa Mondială de la Hochfilzen, Austria, iar în sezonul 2008/2009, a reușit cea mai bună clasare în Cupa Mondială, locul 11 la general.

În martie 2017, a anunțat că se retrage, dar, la puțin timp, a revenit asupra deciziei și și-a reluat participarea în competițiile internaționale. A renunțat după JO 2018.

Eva Tofalvi, la proba de 7,5 km sprint, la JO Pyeongchang 2018. Foto: Profimedia

Schi fondul poate fi practicat la orice vârstă, chiar și la vârste înaintate, până aproape de 40 de ani.

80.000 de euro, în cel mai bun an al ei

Din 2003, Eva Tofalvi se ocupă de pensiunea care îi poartă numele din Harghita-Băi, 20 de kilometri nord-vest de Miercurea Ciuc. Are 8 dormitoare duble, iar toate camerele au baie proprie și sunt dotate cu TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Libertatea scria că, în 2009, sportiva a câștigat în jur de 80.000 de euro.

Premiile la concursuri au fost bune, plus contractele de publicitate. Nu am câștigat cât un fotbalist, dar sunt mulţumită.

În 2016, Uniunea Internațională de Biatlon (IBU) a comunicat că, la un control, Eva Tofalvi a fost depistată pozitiv cu meldonium și a suspendat-o provizoriu. Analiza probei B a relevat că sportiva luase ultima oară meldonium în decembrie 2015, când substanța nu figura pe lista produselor interzise, iar IBU a ridicat suspendarea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE