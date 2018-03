Și FC Romania a atras atenția presei internaționale. La un pas de promovare în liga a opta din Anglia!

Și FC Romania a atras atenția presei internaționale. Echipa antrenată de Ionuț Vintilă e la un pas de promovare în liga a opta din Anglia.



Foto: Ciprian Dâmbean

FC România continuă să domine competiția, în Essex Senior League, în care, momentan, sunt lideri! Românii stau foarte bine la capitolul atac! Doar patru echipe au reușit să atingă pragul celor 70 de goluri, în acest sezon.

Următorul meci al celor de la FC România, pe 10 februarie, acasă, cu Hullbridge (locul 18), ar mai fi câteve dispute interesante: Redbridge – Basildon și Hackney Wick – Takeley, ambele pe 6 martie. Altfel, pe 10 martie, toate cele șase echipe din fruntea clasamentului vor juca acasă:

CLASAMENT, în partea superioară

1. FC România 69p (30 de jocuri)

2. Great Wakering 68 (29)

3. Redbridge 68 (28)

4. Basildon 64 (28)

5. Takeley 56 (25)

6. Clapton 56 (31)

FC Romania e o echipă alcătuită din foști fotbaliști din țară care muncesc și trăiesc în Anglia. Dâmbovițeanul Ionuț Vintilă, președinte, manager, antrenor și jucător, a fondat clubul ân 2006. În momentul de față, FC România, care a reușit câteva promovări memorabile de-a lungul istoriei sale, evoluează la semiprofesioniști, în Essex Senior League, liga a 9-a (din 23!) din Albion. Performanțele românilor aflați la muncă în Anglia au atras atenția presei britanice și internaționale.



În sezonul actual, FC România a ratat o calificare istorică în prima fază din FA Cup, 2-2 acasă și 0-2 după prelungiri, marți, Hayes&Yeading. FC România ar fi fost prima echipă din UK alcătuită din imigranți care accede în această fază a FA Cup. Urma să întâlnească un adversar din liga a 6-a.

FC România își dispută meciurile de acasă pe Cheshunt Stadium. Echipa românilor s-a autofinanțat până în 2011, atunci când principalul sponsor a devenit frima de construcții Conarg Ltd, firmă la care sunt angajați majoritatea jucătorilor. Cheltuielile au crescut odată cu ambițiile însă, așa că nevoia de bani a devenit tot mai acută. “Numai chiria stadionului ne costă 10.000 £ pe an, dezvăluie vice-președintele Daniel Agape, pentru blitznews.co.uk. “Apoi vin cheltuielile cu echipamentul, transportul și tot ce mai e nevoie pentru ca ei sa aibă tot ce le trebuie. Începând din sezonul acesta, am reușit să le asigurăm câte 40 £ pentru victorie. În plus, toți banii care vin din FA Cup tot la băieți merg, în totalitate”.

Bugetul este de aproximativ 30.000 £ pe an, la care contribuie firmele Conarg LTD, LYKAmobile, Stana Dorului și Dry Wall.

