Antrenorul echipei FCSB, Bogdan Andone, a comentat, miercuri, într-o conferinţă de presă posibila sa demitere, spunând că din această postură toţi tehnicienii au pregătite bagajele, postul depinzând de rezultatele obţinute.



„Păi poţi să fii schimbat oriunde, eu am spus-o tot timpul, la orice echipă te ţin rezultatele. Atâta timp cât ai rezultate, rămâi, când nu ai rezultate, e clar că şansele să pleci sunt foarte mari. Ca antrenor tot timpul eşti cu bagajele pregătite, eu sper ca jocul băieţilor şi rezultatele să fie cele pe care ni le dorim cu toţii, ca să putem să continuăm să muncim. Am spus că avem foarte mult de muncă că suntem departe de ceea ce ne dorim. Când eşti antrenor la o echipă mare, cu pretenţii, e normal să fie presiune, să fie dificil, nu e simplu deloc. Cu siguranţă ar fi fost mult mai simplu dacă meciurile ar fi fost sâmbătă- sâmbătă, un ciclu săptămânal, ca să putem avea timp să muncim şi să lucrăm la ceea ce ne dorim ca filozofie de joc. Lucrurile ar fi stat cu totul şi cu totul altfel”, a declarat Andone.



Tehnicianul a precizat că nu a reuşit să vorbească până acum cu managerul sportiv al echipei, Mihai Stoica, după ce luni seara, după înfrângerea cu FC Botoşani, şi-a anunţat demisia, neacceptată însă de finanţatorul Gigi Becali: „Nu am reuşit să vorbesc deloc cu Mihai Stoica după meciul cu Botoşani. Este decizia dânsului, el ştie mai bine ce e mai bine pentru el şi familia lui, sau ce motive l-au determinat să facă acea declaraţie”.

Finanţatorul Gigi Becali afirmase, după partida pierdută cu FC Botoşani, din cadrul etapei a 4-a a Ligii I, scor 0-2, că este posibil să schimbe tot staff-ul de conducere.



Bogdan Andone a fost numit antrenor principal la FCSB în această vară, în locul lui Mihai Teja al cărui adjunct a fost până la finalul sezonului trecut.

