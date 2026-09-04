Pusă la încercare de abordarea pe tema Legii ANI, relația PNL cu USR nu s-a deteriorat, deși unii s-ar fi așteptat la o răcire a legăturii dintre Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Mai mult, cele două partide par mai dispuse ca oricând să colaboreze. Sursele Libertatea susțin că informal s-a bătut palma ca USR să-și pună candidat pentru Primăria Timișoara, membru sau nu de partid, iar la alegeri PNL să-l susțină. În schimb, în București, la Primăria Sectorului 6, USR va merge cu sprijinul în oglindă pentru cel desemnat de PNL.

Potrivit informațiilor Libertatea, încă nu sunt stabilite numele, dar sunt dați doi favoriți. La Timișoara prima șansă, dar fără o garanție că va fi așa, este a lui Ruben Lațcău, actual viceprimar din partea USR. În schimb, la Primăria Sector 6, interimatul ca edil e asigurat de luni bune de viceprimarul Paul Moldovan, om de încredere al lui Ciprian Ciucu. Acesta are și prima șansă pentru a fi candidat.

Ruben Lațcău. Sursa foto: Facebook / Ruben Lațcău

Până acum, președinții de partid s-au ferit să vorbească de candidați sau alianțe formale. „Nu am vreo emoție că echipa mea va câștiga și următoarele alegeri la Timișoara, indiferent de constelația politică. Decizia o vom lua atunci când se pune problema”, a declarat Dominic Fritz pentru Cotidianul, fiind întrebat de candidat și dacă va fi comun.

„E nevoie de candidați comuni”

Potrivit surselor Libertatea, cele două partide așteaptă să se facă pașii legali pentru stabilirea datei alegerilor anticipate, apoi vor ieși cu precizări despre colaborarea asumată în plan local. Sunt însă și politicieni mai ofensivi în asumarea de poziții publice: „Da! Parerea mea personală e că este nevoie de candidați comuni”, a precizat pentru Libertatea Robert Sighiartău, membru al conducerii naționale a PNL, ales secretar general la ultimul congres liberal, care a fost anulat de o instanță de judecată.

De altfel, într-un interviu dat joi Cotidianul, Sighiartău (care a mai fost secretar general între 2017 și 2021) sublinia că nevoie de o alianță națională pentru viitor: „Suntem obligați să facem alianță cu USR în 2028, pe modelul Alianței DA (n.r. – Dreptate și Adevăr)”.

Politica de candidați comuni, inconsecventă

La nivelul municipiului București această politică de candidați comuni între principalele forțe a fost inconsevență. De exemplu, în 2020 PNL a colaborat cu USR și și-au pus candidați comuni la cele șase sectoare, iar în plus l-au susținut pe independentul Nicușor Dan. Din acea colaborare au ieșit cu trei primari: Clotilde Armand (sectorul 1), Radu Mihaiu (sectorul 2) și Ciprian Ciucu (sectorul 6).

Relația PNL-USR s-a rupt în perioada guvernelor Nicu Ciucă-Marcel Ciolacu, în care înfrățirea a fost între PNL și PSD în 2024. Caree a avut totuși limite, la sectoare au fost candidați comuni, în timp ce la Primăria Generală nu s-au înțeles, fiind candidați din fiecare partid, iar primar general a ieșit Nicușor Dan (PNL).

La nivel național, în schimb, de exemplu în județul Timiș, PNL și PSD l-au susținut pe candidatul comun Alfred Simonis pentru CJ, care a și readus funcția la social-democrați. În schimb, candidatul comun PNL-PSD de la Primăria Timișoara, Nicolae Robu, nu a putut să-l bată pe Dominic Fritz de la USR.

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