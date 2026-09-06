Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, concurenții sezonului X al emisiunii „Insula Iubirii”, locuiesc la Roma, într-o casă al cărei decor a atras atenția telespectatorilor. În imaginile prezentate înainte de plecarea în Thailanda se pot observa un ceas Rolex integrat în perete, tapet Gucci și perne Hermès.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă locuiesc la Roma

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează un cuplu de zece ani, iar de trei ani sunt oficial soț și soție. Cei doi locuiesc la Roma și au acceptat să participe la sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat la Antena 1.

Cuplul a mers în Thailanda pentru a-și testa relația, în condițiile în care cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă. Marco i-a fost infidel Biancăi, iar acest episod a contribuit la apariția unor neînțelegeri și nesiguranțe în relație. În urmă cu un an, cei doi au participat la castingul pentru „Insula Iubirii”, însă au fost refuzați. De această dată, producătorii i-au inclus în sezonul X, iar telespectatorii le pot urmări parcursul în Thailanda.

Ce detalii de lux apar în locuința celor doi

Înainte de plecarea în Thailanda, Prințul Marco și Bianca au acordat un interviu chiar din casa lor din Roma. Imaginile au atras atenția urmăritorilor, care au remarcat mai multe elemente de decor.

Unul dintre cele mai vizibile detalii este un ceas Rolex integrat în perete. În locuință se poate observa și un tapet Gucci, în timp ce pernele sunt marca Hermès. Mobilierul este ales în nuanțe închise, iar luminile calde contribuie la atmosfera casei. Decorul este completat de oglinzi mari, tablouri și vitrine din sticlă.

Un alt element care a atras atenția sunt parfumurile scumpe, așezate unul lângă celălalt, asemenea unor obiecte expuse. Ansamblul oferă locuinței un stil puternic, în care obiectele de lux sunt folosite și ca elemente decorative.

Bianca Ghiurcă a vorbit despre gelozie

În primul interviu acordat reporterilor emisiunii, Bianca Ghiurcă a recunoscut că nesiguranțele sale nu au dispărut. La 27 de ani, aceasta spune că nivelul geloziei a crescut semnificativ. Participarea la „Insula Iubirii” vine după zece ani de relație și după mai multe momente dificile. Cei doi au decis să își testeze legătura în Thailanda, în fața ispitelor și a camerelor de filmat.

Primul episod al sezonului X a prezentat cele cinci cupluri care au acceptat provocarea emisiunii. Printre acestea se numără și Prințul Marco și Bianca, iar cei doi speră să afle dacă relația lor poate trece peste problemele din trecut.

Marco și Bianca sunt împreună de un deceniu, însă relația lor nu a fost lipsită de dificultăți. Infidelitatea lui Marco a rămas un subiect important pentru cei doi, iar Bianca a recunoscut că acest trecut îi influențează în continuare încrederea în partener.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE