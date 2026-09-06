Șoferii care alimentează duminică, 6 septembrie 2026, plătesc mai mult atât pentru benzină, cât și pentru motorină în București. După scumpirile operate sâmbătă în mai multe rețele, toate marile lanțuri de benzinării au afișat noi prețuri la pompă. Creșterile diferă de la o companie la alta, însă niciuna dintre rețelele monitorizate nu a păstrat tarifele din ziua precedentă.

Cât costă benzina în București, duminică, 6 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins duminică între 9,53 de lei/litru și 9,79 de lei/litru.

La MOL, benzina costă 9,77 de lei/litru, cu 7 bani mai mult decât sâmbătă, când era 9,70 de lei/litru. La Rompetrol, litrul de benzină a ajuns la 9,79 de lei, în urma unei scumpiri de 20 de bani față de prețul de 9,59 de lei afișat pe 5 septembrie. Și OMV a majorat prețul benzinei cu 9 bani, de la 9,70 de lei la 9,79 de lei/litru.

La Socar, benzina costă acum 9,53 de lei/litru, cu 2 bani mai mult decât sâmbătă, când era 9,51 de lei/litru.

Lukoil a crescut prețul cu 11 bani, de la 9,67 de lei la 9,78 de lei/litru. La Petrom, benzina a urcat de la 9,64 de lei la 9,73 de lei/litru, ceea ce înseamnă o majorare de 9 bani.

Dintre marile rețele din Capitală, cea mai ieftină benzină rămâne la Socar, iar cele mai mari prețuri sunt afișate la Rompetrol și OMV, unde litrul costă 9,79 de lei.

Cât costă motorina în București, duminică, 6 septembrie 2026

Motorina standard costă între 10,15 lei/litru și 10,26 de lei/litru în stațiile PECO din București.

La MOL, motorina s-a scumpit cu 7 bani, ajungând la 10,23 de lei/litru, față de 10,16 lei în ziua precedentă. La Rompetrol, litrul de motorină costă acum 10,25 de lei, în creștere cu 9 bani față de sâmbătă. Aceeași majorare, de 9 bani, a fost aplicată și de OMV, unde motorina a urcat de la 10,16 lei la 10,25 de lei/litru.

La Socar, prețul a crescut cu un ban, până la 10,15 lei/litru. La Lukoil, motorina costă 10,26 de lei/litru, cu 3 bani mai mult decât sâmbătă. La Petrom, litrul de motorină a ajuns la 10,19 lei, după o majorare de 9 bani față de prețul de 10,10 lei/litru din 5 septembrie.

Potrivit datelor Peco Online și pretcarburant.ro, cea mai ieftină motorină dintre marile rețele din București este disponibilă la Socar, iar cel mai ridicat preț este afișat la Lukoil.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei de la 20% la 25%. Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 de lei/tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 de lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 6 septembrie 2026

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 de lei/litru și este vândută la o stație Petrolum din localitatea Albești, județul Mureș, pe DN13.

Tot la aceeași stație din Albești, șoferii găsesc și cea mai ieftină motorină din țară, la prețul de 9,96 de lei/litru.

Noi scumpiri la benzină și motorină, duminică, 6 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

În București, cel mai mic preț pentru benzină este 9,73 de lei/litru, iar pentru motorină 10,19 lei/litru, potrivit datelor Peco Online. În Cluj-Napoca, benzina pornește de la 9,69 de lei/litru, iar motorina – de la 10,19 lei/litru. În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,70 de lei/litru, iar motorina 10,19 lei/litru. La Iași și Constanța, benzina poate fi găsită de la 9,73 de lei/litru, în timp ce motorina are un preț minim de 10,19 lei/litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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