Soțul Giuliei Anghelescu a mărturisit că se gândește obsesiv la ultima lor conversație, un dialog banal, pe care nu avea cum să îl bănuiască a fi ultimul. Tragedia s-a petrecut la doar câteva ore după ce tatăl său îi povestea bucuros că merge la piață să cumpere prune pentru a face magiun.

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„S-a stins tata. Și mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire. O conversație absolut obișnuită, una dintre acele conversații despre care nu ai niciun motiv să crezi că ar putea fi ultima.

Tata: «Ce faceți, copiii mei?» Eu: «Bine, tată. Uite, ne-am întors în București și suntem la mall să cumpărăm ceva.» Tata: «Eu mă duc la piață să cumpăr niște prune, să fac un magiun.» Eu: «Bravo, ce tare! Să-l fierbi mai mult, să scadă, să fie mai gros, că mie așa îmi place, cum îl făcea Floarea.» Mamaia mea. Mama lui. Tata a râs și mi-a zis: «Așa o să-l fac.» Eu: «Bine, tată, hai că te sun mai încolo, că probez ceva și sunt în grabă.» Tata: «Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia.» Eu: «Nu uit. Hai, bine, bine. Pa!» Asta a fost”, a povestit sfâșiat de durere Vlad Huidu.

Vlad Huidu: „A avut un al doilea stop cardio-respirator„

La doar două ore de la acel apel telefonic purtat în grabă, Vlad Huidu a primit vestea cruntă că tatălui său i se făcuse rău într-un autobuz. Echipajele de intervenție ajunse rapid la fața locului au depus eforturi uriașe pentru a-l stabiliza.

„Când am ajuns, erau șapte oameni de la Salvare și SMURD în jurul lui. Timp de aproximativ 40 de minute au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, au reușit să-i pornească din nou inima. A ajuns la spital. Credeam că va fi bine. Acolo a avut un al doilea stop cardio-respirator. De data asta, nu a mai putut fi salvat”, a continuat el mărturisirea dureroasă.

Vlad Huidu: „Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți”

„De atunci mă tot gândesc la acele câteva minute din mall. La faptul că eram în grabă. La faptul că tata voia, probabil, doar să mai vorbească puțin cu mine. «Te sun mai încolo», i-am zis. Nu știam niciunul dintre noi că aceea avea să fie ultima noastră conversație. Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți, pentru că noi credem mereu că avem timp. Eu am crezut că îl sun mai târziu. N-am mai apucat. Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”, a fost mesajul de adio transmis de Vlad Huidu.

La rândul său, Șerban Huidu a publicat o fotografie din copilărie alături de tatăl său: „Generația lor, ușor, ușor pleacă. Urmăm noi… Drum lin către stele, domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc ca m-ai învățat măsura…”, a fost mesajul lui.

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